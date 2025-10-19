Na een zinderende kwalificatie op het Circuit of the Americas was Max Verstappen de gevierde man met een dominante en klinkende pole, waar hij slechts één run voor nodig had. Het internet heeft inmiddels genoeg gezien en durft wel te stellen dat Verstappen onderweg is naar zijn vijfde wereldtitel op een rij.

Het belooft een weekend om van te dromen worden voor Verstappen. Voorlopig is de viervoudig wereldkampioen uiterst sterk in Austin en presteert ook de Red Bull heerlijk voor de Nederlander. Zo was hij al de snelste man in de sprintkwalificatie, won hij met eenvoud de sprintrace van eerder vandaag én liet hij ook in de kwalificatie zien dat hij de man in vorm is. Hij pakte - zelfs zonder tweede run - de pole position met overmacht. Terwijl Lando Norris tweede werd, kwam Oscar Piastri niet verder dan P6. Het begint er dan ook steeds meer op te lijken dat de Australiër zich serieus zorgen moet gaan maken om zijn kansen in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

You can nerf the car, change the track limits, he still finds a tenth 💪 — MinersVerse (@MinersVerse) October 18, 2025

max is going to do what alonso couldn’t in 2012. — Dimitrios Paolo (@dimitriospaolo) October 18, 2025

Didn't even need a second lap his first lap was good enough to still be 3 tenths clear you cannot make this shit up 😭😭 — Requiem (@_R3quiem) October 18, 2025

mf is going to win this championship — Albertor (@SolAlbertor) October 18, 2025

This McLaren Bottle will go down in the history books — Clemens (@clemens09011) October 18, 2025

Verstappen is literally in another diffrent level. These racers can’t compete with him. Just look at his time. Best racer of all time!🤝 — Snitchnine (@Snitchnine32) October 18, 2025

Max Verstappen needed 1 lap in a far inferior car (look at Tsunoda) to show everybody again and again and again he is the greatest driver of all time nobody even close — Forest Man (@thatforestcrow) October 18, 2025

Gerelateerd