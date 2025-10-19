Het internet reageert op pole position Verstappen: "Hij pakt de wereldtitel"
Na een zinderende kwalificatie op het Circuit of the Americas was Max Verstappen de gevierde man met een dominante en klinkende pole, waar hij slechts één run voor nodig had. Het internet heeft inmiddels genoeg gezien en durft wel te stellen dat Verstappen onderweg is naar zijn vijfde wereldtitel op een rij.
Het belooft een weekend om van te dromen worden voor Verstappen. Voorlopig is de viervoudig wereldkampioen uiterst sterk in Austin en presteert ook de Red Bull heerlijk voor de Nederlander. Zo was hij al de snelste man in de sprintkwalificatie, won hij met eenvoud de sprintrace van eerder vandaag én liet hij ook in de kwalificatie zien dat hij de man in vorm is. Hij pakte - zelfs zonder tweede run - de pole position met overmacht. Terwijl Lando Norris tweede werd, kwam Oscar Piastri niet verder dan P6. Het begint er dan ook steeds meer op te lijken dat de Australiër zich serieus zorgen moet gaan maken om zijn kansen in het wereldkampioenschap.
