Yuki Tsunoda is op vrijdag als achttiende geëindigd in de sprintkwalificatie en daarmee was een nieuwe domper voor de Japanner een feit. De Japanse coureur was na afloop niet blij met de timing van zijn team, die hem de kans ontnam om een tweede snelle ronde te rijden. Hij krijgt nu echter excuses.

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, geeft bij Sky Sports F1 toe dat het team de timing verkeerd had ingeschat. "Eerlijk gezegd zaten we ernaast. We hebben ons verontschuldigd bij Yuki, het programma was iets te krap", zo begint hij. De inschatting dat er genoeg tijd was om naar de garage te gaan en weer naar buiten te rijden, bleek verkeerd. "We hebben daarmee de schifting gemist, dus we zijn Yuki onze excuses verschuldigd." Tsunoda leek tijdens de enige vrije training nog goed mee te kunnen komen, maar uiteindelijk viel het tegen in de kwalificatie.

Strategische fout

Ook Helmut Marko, adviseur bij het team, steunt deze lezing en geeft aan dat het verkeer en de timing een rol speelden in de mislukte poging van Tsunoda om SQ2 te halen. Volgens de Oostenrijker had Tsunoda eerder naar buiten moeten gaan, waardoor Q2 haalbaar geweest zou zijn. "Natuurlijk is het treurig als Max op pole-position staat en Yuki niet eens Q2 haalt, maar ik denk dat het een strategische fout was", zo vertelt Marko bij de Duitse editie van Sky Sports. Verstappen, teamgenoot van Tsunoda, pakte de pole-position voor de sprintrace in de Verenigde Staten.

Belang van timing

Het incident onderstreept het belang van timing en strategie in de Formule 1, vooral tijdens de hectische sprintkwalificaties. Red Bull erkent de fout dus en biedt Tsunoda excuses aan voor de mislukte kwalificatiepoging, wat het belang van nauwkeurigheid in de sport nogmaals benadrukt. Op zaterdag zal de geplaagde coureur van goede huizen moeten komen om alsnog een goed resultaat te behalen.

