LIVE (gesloten) | VT1 GP van de Verenigde Staten: Kwalificatiesimulaties zijn begonnen
Welkom bij dit liveblog van de eerste en tevens enige vrije training tijdens het raceweekend in Austin. De teams hebben één uur de tijd om de afstelling goed te krijgen, want later vanavond staat de sprintkwalificatie op het programma. Welk team komt het beste uit de startblokken? We gaan het om 19:30 uur zien.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van de Verenigde Staten
VT1
De vlag hangt uit en daarmee is de eerste vrije training afgelopen. Norris staat bovenaan, voor The Hulk en Piastri sluit de top drie af. Alonso heeft de vierde tijd gereden en Max Verstappen heeft de vijfde tijd achter zijn naam staan. Straks om 23:30 uur zijn we terug, maar dan met de sprintkwalificatie! Tot dan!
VT1
Verstappen meldt dat zijn wagen te veel contact maakt met het asfalt. Er is dus nog even wat werk aan de winkel. Hülkenberg laat ondertussen de tweede tijd noteren!
VT1
Yuki Tsunoda kruipt door het oog van de naald! In de snelle bochtencombinatie (6,7,8,9) verliest hij de RB21, maar pakt hij op tijd de controle terug. De Japanner komt met de schrik vrij.
VT1
Met nog iets meer dan één minuut te gaan is Norris de snelste, voor de neus van Alonso en die heeft dan weer Verstappen achter zich staan.
VT1
Het rondje van Antonelli was verre van ideaal. Met een 1:34.737 komt hij niet verder dan P16.
VT1
Ook Antonelli gaat aanzetten voor zijn snelle ronde, dat doet hij op de gele banden. Het zal interessant worden wat hij kan neerzetten in de W16, die dit weekend is voorzien van een kleine update.
VT1
Lando Norris heeft ook zijn eerste echte snelle ronde achter de rug op een setje softbanden. Met een 1:33.294 is hij nu de snelste!
VT1
Oscar Piastri sluit aan achter Verstappen, maar komt twee tienden tekort op tijd van de Red Bull.
VT1
Fernando Alonso gaat sneller dan Verstappen. De Spanjaard staat bovenaan op negen duizendsten van een seconde van de tijd van de Nederlander.
VT1
Verstappen klimt naar P1 met een 1:33.648. Leclerc meldt ondertussen problemen met zijn versnellingsbak.
VT1
George Russell springt op de gele band naar de eerste tijd met een 1:34.675. Yuki Tsunoda haalt daar anderhalve tiende vanaf, maar ook Verstappen is snel onderweg.
VT1
De kwalificatiesimulaties zijn begonnen. Verstappen en Tsunoda zijn met de rode band naar buiten gekomen, ook Piastri rijdt op een vers setjes softbanden rond.
VT1
De laatste vijftien minuten zijn aangebroken.
VT1
De longruns lijken er grotendeels op te zitten. Momenteel zijn alleen Norris, Bearman, Ocon en Bortoleto op de baan terug te vinden. De rest van het veld is naar binnengereden.
VT1
Hamilton staat nog altijd bovenaan, maar is niet helemaal blij met zijn wagen. Zo geeft hij aan dat de pedalen wat wegglijden onder zijn voeten.
