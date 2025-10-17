close global

﻿
Austin

LIVE (gesloten) | VT1 GP van de Verenigde Staten: Kwalificatiesimulaties zijn begonnen

Remy Ramjiawan
Austin

Welkom bij dit liveblog van de eerste en tevens enige vrije training tijdens het raceweekend in Austin. De teams hebben één uur de tijd om de afstelling goed te krijgen, want later vanavond staat de sprintkwalificatie op het programma. Welk team komt het beste uit de startblokken? We gaan het om 19:30 uur zien.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van de Verenigde Staten

2u geleden

20:33

VT1

De vlag hangt uit en daarmee is de eerste vrije training afgelopen. Norris staat bovenaan, voor The Hulk en Piastri sluit de top drie af. Alonso heeft de vierde tijd gereden en Max Verstappen heeft de vijfde tijd achter zijn naam staan. Straks om 23:30 uur zijn we terug, maar dan met de sprintkwalificatie! Tot dan!

2u geleden

20:32

VT1

Verstappen meldt dat zijn wagen te veel contact maakt met het asfalt. Er is dus nog even wat werk aan de winkel. Hülkenberg laat ondertussen de tweede tijd noteren!

2u geleden

20:30

VT1

Yuki Tsunoda kruipt door het oog van de naald! In de snelle bochtencombinatie (6,7,8,9) verliest hij de RB21, maar pakt hij op tijd de controle terug. De Japanner komt met de schrik vrij.

2u geleden

20:29

VT1

Met nog iets meer dan één minuut te gaan is Norris de snelste, voor de neus van Alonso en die heeft dan weer Verstappen achter zich staan.

2u geleden

20:29

VT1

Het rondje van Antonelli was verre van ideaal. Met een 1:34.737 komt hij niet verder dan P16.

2u geleden

20:27

VT1

Ook Antonelli gaat aanzetten voor zijn snelle ronde, dat doet hij op de gele banden. Het zal interessant worden wat hij kan neerzetten in de W16, die dit weekend is voorzien van een kleine update.

2u geleden

20:25

VT1

Lando Norris heeft ook zijn eerste echte snelle ronde achter de rug op een setje softbanden. Met een 1:33.294 is hij nu de snelste!

2u geleden

20:23

VT1

Oscar Piastri sluit aan achter Verstappen, maar komt twee tienden tekort op tijd van de Red Bull.

2u geleden

20:23

VT1

Fernando Alonso gaat sneller dan Verstappen. De Spanjaard staat bovenaan op negen duizendsten van een seconde van de tijd van de Nederlander.

2u geleden

20:23

VT1

Verstappen klimt naar P1 met een 1:33.648. Leclerc meldt ondertussen problemen met zijn versnellingsbak.

2u geleden

20:22

VT1

George Russell springt op de gele band naar de eerste tijd met een 1:34.675. Yuki Tsunoda haalt daar anderhalve tiende vanaf, maar ook Verstappen is snel onderweg.

2u geleden

20:21

VT1

De kwalificatiesimulaties zijn begonnen. Verstappen en Tsunoda zijn met de rode band naar buiten gekomen, ook Piastri rijdt op een vers setjes softbanden rond.

2u geleden

20:16

VT1

De laatste vijftien minuten zijn aangebroken.

2u geleden

20:15

VT1

De longruns lijken er grotendeels op te zitten. Momenteel zijn alleen Norris, Bearman, Ocon en Bortoleto op de baan terug te vinden. De rest van het veld is naar binnengereden.

2u geleden

20:09

VT1

Hamilton staat nog altijd bovenaan, maar is niet helemaal blij met zijn wagen. Zo geeft hij aan dat de pedalen wat wegglijden onder zijn voeten.

