Max Verstappen, Laurent Mekies, Yuki Tsunoda, 2025, generic

Tsunoda onzeker over Formule 1-toekomst: "Of het genoeg is? Ik weet het niet"

Tsunoda onzeker over Formule 1-toekomst: "Of het genoeg is? Ik weet het niet"

Jan Bolscher

Jan Bolscher
Max Verstappen, Laurent Mekies, Yuki Tsunoda, 2025, generic

Yuki Tsunoda heeft naar eigen zeggen een grote stap vooruit gezet de afgelopen races, maar durft niet te zeggen of het genoeg is om Red Bull-topman Helmut Marko ervan te overtuigen de Japanner volgend jaar ook een zitje te geven.

Yuki Tsunoda nam begin dit jaar al na twee races het tweede Red Bull-zitje over van Liam Lawson, die werd teruggestuurd naar Racing Bulls. Daarmee kreeg de Japanner zijn langverwachte promotie naar het hoofdteam, maar net als zijn voorgangers, heeft Tsunoda het zwaar naast Verstappen. Tsunoda staat met 20 punten op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap en is daarmee momenteel de laagst gekwalificeerde Red Bull-coureur.

Toekomst Tsunoda onzeker

Daarmee is zijn toekomst onzeker. Formule 2-coureur Arvid Lindblad lijkt de kans te gaan krijgen bij Racing Bulls, terwijl Isack Hadjar op een promotie naar Red Bull Racing af lijkt te stevenen. Daarmee gaat de strijd tussen het tweede Racing Bulls-zitje tussen Tsunoda en Lawson. Lawson staat met 30 punten boven Tsunoda en is daarnaast bezig aan zijn eerste seizoen in de sport. Je zou kunnen stellen dat de Nieuw-Zeelander dus meer potentie heeft om zich verder te ontwikkelen. Tsunoda laat de afgelopen races echter wel een stijgende lijn zien, zo weet hij zelf ook.

Is het genoeg?

"Is het genoeg of niet? Dat weet ik niet", citeert Motorsport.com. "Ik weet niet wat voor soort referentie hij [Marko] in zijn hoofd heeft, maar ik laat in ieder geval vooruitgang zien. Met name in de long runs heb ik een grote stap gezet. Ik heb de situatie bijna op zijn kop gezet, vooral qua long runs. Dus dat is echt positief. De afgelopen twee races had ik moeite met de korte runs. Het positieve is dat als ik alles samen kan brengen, ik een goed resultaat kan behalen. En dat komt ook wel."

