Het raceweekend in Austin staat voor de deur en dat betekent dat ronde negentien van het wereldkampioenschap Formule 1 is aangebroken. Het Formule 1-circus krijgt namelijk een vervolg met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Na de Grand Prix van Singapore staat Oscar Piastri nog altijd bovenaan in het klassement met 336 punten. Lando Norris staat daar momenteel slechts 22 punten achter, en Max Verstappen bezet de derde plek met 273 punten. In Singapore wist McLaren bovendien de constructeurstitel veilig te stellen, waarmee de eerste hoofdprijs van het seizoen binnen is.

Persconferentie Grand Prix van de Verenigde Staten

Donderdag zal om 20:30 uur Nederlandse tijd de persconferentie voor het raceweekend in Austin van start gaan. De eerste groep bestaat uit Franco Colapinto, Fernando Alonso en Oliver Bearman. Verstappen is aanwezig in de tweede groep en wordt vergezeld door Gabriel Bortoleto en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Vrijdag staat de persconferentie voor de teambazen op het programma, waarin Zak Brown, Toto Wolff en Laurent Mekies zich melden.

