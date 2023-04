Jeen Grievink

Lewis Hamilton kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan niet verder dan de vijfde startpositie. Het had echter niet veel gescheeld of hij had de Ferrari van Carlos Sainz te grazen kunnen nemen. De Ferrari van Charles Leclerc was buiten bereik en daarom bracht 'inspector' Hamilton na afloop even een bezoekje aan de auto van de Monegask.

Tot dusver slaagde niemand erin om één van de beide Red Bull's van pole position af te houden. Daar kwam vandaag echter verandering in, want Leclerc zette zijn Ferrari zowaar op de eerste positie neer tijdens de kwalificatie. En de 25-jarige coureur deed dat ook nog eens met overtuiging; hij was bijna twee tienden sneller dan Max Verstappen. En dat terwijl Sainz niet in de buurt kwam van de snelste tijden. De Spanjaard werd vierde met een achterstand van ruim acht tienden op zijn teamgenoot. Hamilton had gehoopt Sainz te grazen te kunnen nemen, maar kwam naar eigen zeggen tijd tekort. Dat Leclerc erin slaagde om zijn Ferrari op pole te zetten, wekte echter ook de aandacht van Hamilton.

Inspector Hamilton op bezoek bij Ferrari van Leclerc

Na afloop van de kwalificatie bracht 'inspector' Hamilton even een spionagebezoekje aan de auto van Leclerc. De Brit toonde bijzonder veel interesse voor de rode bolide en nam de wagen uitgebreid onder de loep. Dit viel enkele Twitteraars ook op, die de beelden hiervan met elkaar deelden. Hamilton heeft er echter niet zoveel aan, want al zou hij iets zien wat hij ook op zijn Mercedes zou kunnen toepassen, dan is dit vanwege de parc fermé-regels niet toegestaan. "We kunnen niets aan de auto veranderen", zo erkende hij later ook bij de interviews.

Hamilton had graag één Ferrari te grazen genomen

Hamilton vertelde ook dat hij had gehoopt minstens één van de Ferrari's te grazen te kunnen nemen. Hij had zijn pijlen dan ook gericht op Sainz, maar kwam uiteindelijk zo'n anderhalf tiende tekort. "Mijn Q3-ronde was mooi clean. Aan het einde had ik het voor elkaar, maar kwam ik net wat tijd tekort om een Ferrari (die van Sainz, red.) te verslaan", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die zichzelf morgen een goede kans geeft tijdens de kwalificatie voor de Sprint. "Ik kan er morgen misschien net iets meer uithalen."

