Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 14:58 - Laatste update: 15:00

Max Verstappen heeft zich recentelijk meermaals uitgelaten over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander heeft aangegeven moeite te hebben met de wijzigingen en uitbreidingen aan de kalender. Verstappen stelde een vervroegd pensioen te overwegen als de veranderingen blijven doorgaan. Christian Horner reageert nu op deze uitlatingen.

De invoering van sprintraces, het toevoegen van een extra kwalificatiesessie en het alsmaar toevoegen van nieuwe races aan het programma begint Verstappen langzaam maar zeker te irriteren. Als de sport door blijft gaan met het doorvoeren van rigoureuze wijzigingen, dan kan Verstappen wel eens eerder dan gepland het bijltje er bij neer gooien. De Limburger heeft nu nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar of hij daarna nog actief is, lijkt met name van de toekomstplannen van de sport af te hangen. De pittige uitspraken die Verstappen over dit onderwerp deed, zorgde voor de nodige ophef en Horner laat nu zijn licht schijnen over de situatie.

Artikel gaat verder onder video

Horner over toekomst Verstappen in Formule 1

Voorafgaand aan de kwalificatie in Azerbeidzjan verscheen Horner bij de microfoon van F1 TV. Daar werd hij geconfronteerd met de toekomst-uitspraken van Verstappen. Denkt Horner ook dat zijn pupil er voortijdig een einde aan gaat breien? "Max zegt altijd wat hij denkt. Ik denk dat hij van racen houdt en ook van de Formule 1, maar de kalender is wel veeleisend, voor iedereen", zo begint de Red Bull-teambaas zijn reactie. "Kan hij het zich inbeelden dit nog tien jaar te doen? Moeilijk om dat nu - in het hier en nu - te zeggen."

Verstappen gaat deelnemen aan andere raceklassen

Horner wil zich echter nog niet te veel zorgen maken over de toekomst. "Alonso had ook niet op zijn 25ste gedacht hier nu nog te zijn op zijn 42ste (Alonso wordt deze zomer 42 jaar, red.). De jaren gaan zo snel voorbij", zo stelt de Brit. Horner is er echter wel van overtuigd dat Verstappen een keer de overstap naar een andere klasse gaat maken.

OOK INTERESSANT: Susie Wolff over vrouwelijke coureur in F1: "Kan nog acht tot tien jaar duren"

"Hij houdt ook van het racen buiten de Formule 1. Hij houdt van GT-auto's en het simracen. Hij is een autosportgek, dus ik ben er zeker van dat hij op een bepaald moment deelneemt aan andere categorieën, maar in de tussentijd heeft hij nog wat Formule 1-werk te doen", aldus Horner.