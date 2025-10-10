Franco Colapinto maakte in 2024 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams. Zijn debuutjaar werd gekenmerkt door een fascinerende mix van hoogte- en dieptepunten.

In de F1-podcast 'Beyond the Grid' en tijdens persmomenten gaf teambaas James Vowles aan onder de indruk te zijn van Colapinto’s vermogen zich snel aan te passen, maar wees hij ook op de druk van de geruchten dat de jonge coureur naar Red Bull zou gaan.

Artikel gaat verder onder video

Indrukwekkend debuut

Colapinto kende een veelbelovend begin in Monza en Baku, waar hij punten binnenhaalde en aantoonde dat hij het op het hoogste niveau kon meespelen. "In Monza was hij fantastisch, in Bakoe zelfs buitengewoon", aldus Vowles. "Hij deed het echt geweldig voor iemand met zo weinig ervaring." Deze vroege successen benadrukten zijn leervermogen en aanpassingsvermogen, essentiële eigenschappen voor een rookie in de Formule 1.

Druk van Red Bull-geruchten

Naarmate het seizoen vorderde en de posities voor 2025 steeds schaarser werden, nam de druk op de jonge coureur toe. De speculaties over een mogelijke overstap naar Red Bull zorgden ervoor dat de verwachtingen hooggespannen waren. "De druk op zijn schouders was: ‘Ik moet de wereld laten zien dat ik snel genoeg ben om volgend jaar een vaste plek in F1 te verdienen’", vertelt Vowles. Deze immense druk leidde tot enkele ongelukkige incidenten en crashes, wat zijn prestaties negatief beïnvloedde.

Fouten maken

Uiteindelijk vond de jonge Argentijn een nieuwe kans bij Alpine, maar ook daar kende hij een moeizaam seizoen. Vowles benadrukt dat fouten maken voor jonge coureurs niet ongebruikelijk is, zeker gezien de enorme eisen van de moderne Formule 1-auto’s. "Het is makkelijk om te veel te vragen van deze wagens", zei hij. "Dat is waarschijnlijk de meest voorkomende fout die we allemaal maken. Maar het blijft moeilijk te vermijden."

Toekomstmuziek

Ondanks de tegenslagen blijft het vertrouwen in Colapinto’s potentieel onverminderd. "Hij blijft razendsnel — echt, heel erg snel", besluit Vowles. Het debuutjaar van de Argentijn was veelbelovend maar vol uitdagingen, en het zal boeiend zijn om te zien hoe hij zich verder ontwikkelt in zijn Formule 1-carrière.

Gerelateerd