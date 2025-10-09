Kalle Rovanperä maakte donderdag bekend dat hij World Rally Championship (WRC) gaat verlaten voor Super Formula na twee kampioenschappen en wellicht nog een derde in 2025. De Fin heeft echter grotere plannen: F1 en op dezelfde baan rijden als Max Verstappen.

In gesprek met Dirtfisk is Rovanperä duidelijk over zijn plannen voor de komende jaren. "Op dit moment weet ik alleen nog maar wat mijn plannen voor de komende jaren zijn. Ik weet dat we naar de Super Formula gaan en daarna gaan we werken aan de volgende stap, namelijk de Formule 2, en dan zien we wel hoe het loopt." Het plan lijkt dus om in 2026 in Super Formula te rijden, en in 2027 in F2.

Artikel gaat verder onder video

Rovanperä over plannen voor F1

Rovanperä stelt dat F1 wel een doel op zich is, maar dat hij nog meer voor ogen heeft. "Ik kan je nu nog niet zeggen wat mijn uiteindelijke doel is. Ik heb je verteld dat het het hoogste niveau is. Formule 1 is het hoogste niveau, maar er zijn natuurlijk zoveel coole series en evenementen in het circuitracen. Als je me vraagt of ik ooit Le Mans wil doen? Zeker. Als ik de kans krijg, wil ik Le Mans doen en wil ik al deze grote races doen. Dus ja, er zijn zoveel mogelijkheden.”

Rovanperä mocht F1-auto al testen

Rovanperä mocht al een keer op de Red Bull Ring van Red Bull Racing in een F1-auto rijden, zei het een oude versie: de RB8. Hier reed de Fin vorig jaar november vijftig rondjes in. “Ik keek al heel lang uit naar de F1, dus het was echt gaaf om er eindelijk in te mogen rijden. De dag verliep goed en ik hield er een heel goed gevoel aan over.”

Gerelateerd