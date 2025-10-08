De Grand Prix van Singapore was lang niet altijd even spannend, al gebeurden er wel gewoon nog acties op de baan. Het was dan weer minder dat de televisieregie meerdere cruciale momenten, zoals het gevecht tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso, niet eens live in beeld wist te brengen. Olav Mol en Renger van der Zande clashen daarover.

De Grand Prix van Singapore is zondag een klinkende zege geworden voor Russell, die heer en meester was op het asfalt van het Marina Bay Circuit. Max Verstappen moest genoegen nemen met een tweede plek, al was er vooral veel na te bespreken over wat er achter hen gebeurde. De McLaren-rijders raakten elkaar bij de start van de race, een actie waar vooral Oscar Piastri totaal niet van gediend was en wat zorgde voor een behoorlijke nasleep. Verder was het soms zoeken naar spektakel op de baan, wat in Singapore natuurlijk wel vaker voor kan komen. Dat de televisieregie de spaarzame actie op de baan dan ook nog mist, is dan wel een deceptie.

Mol en Van der Zande oneens

Fans en volgers van de sport waren verbolgen over de verschillende keuzes van de regie tijdens de race. Men besloot met name regelmatig te schakelen naar beelden van fans en WAGs [wives and girlfriends, red.] van de coureurs. Dus ook op momenten dat er daadwerkelijk spektakel op de baan plaatsvond. Ook in het Race Café wordt de situatie besproken aan de hand van de stelling dat de TV-registratie beter moet. Alle tafelleden zijn het eens, op Renger van der Zande na. Mol kan dat niet begrijpen: "Heb je koorts? Zat er wat in je koffie? Heb je last van je prostaat?", zo klapt Mol erin nadat Van der Zande laat weten tevreden te zijn met de regie.

Live Drive to Survice

Mol vervolgt: "Heb jij van Hamilton gezien dat hij de baan afsteekt? Heb je Sainz gezien dat hij mensen ingehaald heeft? Nee. Heb jij persoonlijke familieleden van die coureurs in beeld gezien tijdens die wedstrijd? Eerlijk zijn. De beelden zijn geweldig, maar ze vertellen het verhaal niet." Van der Zande probeert vervolgens nog een keer duidelijk te maken dat hij wel content is, maar Mol wil er niet in mee. "Ik heb het over de inhoud. Je moet met je camera's een verhaal vertellen. Dat laten ze steeds meer liggen, omdat ze steeds meer live Drive to Survive willen worden. Wat heb ik eraan dat de vader van Bearman drie seconden naar zijn zoon aan het kijken is?"

