Hoewel Max Verstappen inmiddels een stuk minder hoopvol is over zijn kansen in het wereldkampioenschap dan alle verschillende fans en analisten over de wereld, heeft Robert Doornbos er nog altijd goede hoop in. Olav Mol is echter wat minder optimistisch gezind.

De Grand Prix van Singapore leek voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Zou hij hier een goed resultaat pakken, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk. Daarvoor zou hij zeker voor de McLarens moeten eindigen en dat was precies wat de Red Bull-coureur voor elkaar wist te boksen. Het was absoluut geen gemakkelijke race voor Verstappen, die continue aan het klagen was over de wagen. Desalniettemin wist hij te maximaliseren met een knappe P2 op het circuit waar de Red Bull toch over het algemeen veel pijn en moeite kent.

Artikel gaat verder onder video

Hoop bij Doornbos

Je zou zeggen dat dat een zeer positief resultaat is en zeker nog de nodige hoop biedt om mee te doen om de knikkers in het wereldkampioenschap. Na Singapore is het gat met Piastri nog 63 punten, waarbij er ook nog enkele sprintraces op het programma staat. Dat gat is aanzienlijk, maar met een aantal gekke dingen - zoals een uitvalbeurt - kan alles er snel anders uitzien als het op deze manier doorgaat en Verstappen voor de McLarens blijft eindigen. Doornbos liet in Race Café. al weten dat hij nog alle hoop heeft op een wereldtitel voor Verstappen: "Hoop op het WK? Ik sprak vandaag iemand van de Ethara van de Abu Dhabi Grand Prix, die zei dat ze he-le-maal uitverkocht zijn. Alle pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op die megafinale in Abu Dhabi."

Rekensommetje Mol

De analist voegde er eerder in de uitzending wel aan toe dat er nog wel het één en ander moet gebeuren en dat er foutjes gemaakt moeten worden door de papayagekleurde formatie. Olav Mol reageert op zijn beurt op de analyse van Doornbos en is wat minder hoopvol gezind: "De makkelijkste rekensom, die zag ik vandaag op internet voorbij komen die iemand heeft gemaakt, als Max alles wint vanaf nu, Lando overal tweede wordt en Piastri overal derde, dan wordt hij met één punt wereldkampioen. Oftewel, het gaat niet gebeuren."

