Olav Mol heeft weinig hoop op titel Verstappen: "Dat gaat niet gebeuren"
Olav Mol heeft weinig hoop op titel Verstappen: "Dat gaat niet gebeuren"
Hoewel Max Verstappen inmiddels een stuk minder hoopvol is over zijn kansen in het wereldkampioenschap dan alle verschillende fans en analisten over de wereld, heeft Robert Doornbos er nog altijd goede hoop in. Olav Mol is echter wat minder optimistisch gezind.
De Grand Prix van Singapore leek voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Zou hij hier een goed resultaat pakken, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk. Daarvoor zou hij zeker voor de McLarens moeten eindigen en dat was precies wat de Red Bull-coureur voor elkaar wist te boksen. Het was absoluut geen gemakkelijke race voor Verstappen, die continue aan het klagen was over de wagen. Desalniettemin wist hij te maximaliseren met een knappe P2 op het circuit waar de Red Bull toch over het algemeen veel pijn en moeite kent.
Hoop bij Doornbos
Je zou zeggen dat dat een zeer positief resultaat is en zeker nog de nodige hoop biedt om mee te doen om de knikkers in het wereldkampioenschap. Na Singapore is het gat met Piastri nog 63 punten, waarbij er ook nog enkele sprintraces op het programma staat. Dat gat is aanzienlijk, maar met een aantal gekke dingen - zoals een uitvalbeurt - kan alles er snel anders uitzien als het op deze manier doorgaat en Verstappen voor de McLarens blijft eindigen. Doornbos liet in Race Café. al weten dat hij nog alle hoop heeft op een wereldtitel voor Verstappen: "Hoop op het WK? Ik sprak vandaag iemand van de Ethara van de Abu Dhabi Grand Prix, die zei dat ze he-le-maal uitverkocht zijn. Alle pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op die megafinale in Abu Dhabi."
Rekensommetje Mol
De analist voegde er eerder in de uitzending wel aan toe dat er nog wel het één en ander moet gebeuren en dat er foutjes gemaakt moeten worden door de papayagekleurde formatie. Olav Mol reageert op zijn beurt op de analyse van Doornbos en is wat minder hoopvol gezind: "De makkelijkste rekensom, die zag ik vandaag op internet voorbij komen die iemand heeft gemaakt, als Max alles wint vanaf nu, Lando overal tweede wordt en Piastri overal derde, dan wordt hij met één punt wereldkampioen. Oftewel, het gaat niet gebeuren."
Gerelateerd
Net binnen
OIav Mol helemaal klaar met TV-regie: 'Wat heb ik aan de vader van Bearman?'
- 9 minuten geleden
Verstappen zorgt voor "slechtst mogelijke scenario" bij McLaren: "Daar is iets veranderd"
- 25 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult: 'Ik denk dat Barcelona de Champions League gaat winnen dit seizoen'
- 47 minuten geleden
Olav Mol heeft weinig hoop op titel Verstappen: "Dat gaat niet gebeuren"
- 1 uur geleden
Herbert over comeback Verstappen: "Iedereen weet dat ze verliezen als ze het tegen Max op moeten nemen"
- 1 uur geleden
- 1
Webber hoort van Ferrari-geruchten over Piastri en geeft tekst en uitleg
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober