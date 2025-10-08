Verstappen zorgt voor "slechtst mogelijke scenario" bij McLaren: "Daar is iets veranderd"
Verstappen zorgt voor "slechtst mogelijke scenario" bij McLaren: "Daar is iets veranderd"
Johnny Herbert is van mening dat de wederopstanding van Red Bull Raicng te danken is aan het feit dat kersverse teambaas Laurent Mekies beter luistert naar de input van Max Verstappen.
Red Bull Racing kent een turbulent jaar in de Formule 1. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft en het veelbesproken ontslag van voormalig teambaas Christian Horner, lijkt de weg omhoog nu weer te zijn ingezet. De RB21 komt sinds de zomerstop een stuk beter uit de verf op verschillende soorten circuits en kersverse teambaas Laurent Mekies lijkt de formatie weer in harmonie te hebben gebracht. Volgens Johnny Herbert is de stijgende lijn bij Red Bull Racing echter ook grotendeels aan Max Verstappen te danken.
De input van Verstappen
"Red Bull luistert nu meer naar wat Max zegt", klinkt het bij Betting Lounge. "Wat de simulatiecoureurs op de fabriek in Milton Keynes deden, werkte niet voor Max. Er is daar absoluut iets veranderd. Ze doen meer op basis van wat Max zegt, en dat lijkt goed te werken. Je kunt ook de verandering in leiderschap niet negeren nu Laurent Mekies het stokje van Christian Horner heeft overgenomen."
Betere harmonie sinds aanstelling Mekies
De voormalig FIA-steward vervolgt: "Hij lijkt een goede harmonie te hebben gecreëerd. De relatie tussen hem en Max is veel hechter dan die tussen Max en Horner was. Horner was constant in gevecht met Jos Verstappen en dat zorgde voor negatieve energie. Hij gaat op ieder circuit een bedreiging vormen, en dat is het slechtst mogelijke scenario voor McLaren."
