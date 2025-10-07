Max Verstappen is natuurlijk het merendeel van zijn tijd bezig met F1, maar daarbuiten is hij ook bezig met andere dingen. Zo is hij vrij actief in padel, wat hij vaak met vrienden en andere F1-coureurs speelt. De Nederlander heeft nu duidelijkheid gegeven over wie de beste spelers zijn.

In een video met Hyperbeast krijgt Verstappen de vraag met wie hij vaak padel speelt en hoe goed hij zichzelf momenteel zou omschrijven. "Ik speel vaak met Tsunoda, als teamgenoten zeg maar. Daar genieten we wel van. Ik ben twee jaar geleden begonnen en geniet van het spelen van padel. Ik begon zonder historie met tennis of een andere sport met een racket. Het duurde even voordat ik het onder de knie had, maar het wordt steeds beter."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wijst beste padellers aan in F1

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag wie volgens hem de beste padelspelers zijn van de huidige coureurs in F1. De Nederlander komt vervolgens vrij snel met drie namen op de proppen. "Ik ben er vrij zeker van dat Carlos (Sainz) en Pierre (Gasly) de beste spelers zijn, en ik denk dat George (Russell) - die ook veel speelt - erg goed is."

max picking carlos, pierre and george as the best padel players 😁 pic.twitter.com/GrJpWAiasZ — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 7, 2025

Gerelateerd