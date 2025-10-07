'Politie Singapore grijpt in bij McLaren- en Pirelli-medewerkers' | GPFans News
'Politie Singapore grijpt in bij McLaren- en Pirelli-medewerkers' | GPFans News
Het team van McLaren wist zich tijdens de Grand Prix van Singapore te kronen tot wereldkampioen bij de constructeurs en vanzelfsprekend was het daarna tijd voor een feestje. Dat feestje liep voor twee medewerkers van McLaren echter niet helemaal zonder kleerscheuren af na een bezoekje van de strenge Singaporese politie. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
