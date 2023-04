Remy Ramjiawan

Sergio Pérez kan nog tien jaar in de Formule 1 racen en wereldkampioen worden, als we vader Antonio Pérez Garibay mogen geloven. Hoewel Checo nog een contract heeft bij Red Bull Racing tot het einde van 2024, verwacht zijn vader dat dit niet de laatste deal binnen de koningsklasse zal zijn.

Hoewel Pérez op dit moment nog een vast plekje heeft bij Red Bull Racing, is het nog hoogst onzeker of dit na 2024 ook zo is. Daniel Ricciardo zit nog altijd in de luwte op de simulator zijn nodige testwerk uit te voeren en Yuki Tsunoda gaf onlangs aan ook wel klaar te zijn voor de stap naar Red Bull Racing. Er zijn dus veel gegadigden voor het zitje naast Max Verstappen en hoewel dat zitje misschien door een ander kan worden ingevuld, verwacht de vader van Checo dat de vijfvoudig Grand Prix-winnaar nog wel tien jaar in de sport zal zitten.

Hij heeft nog wel wat tijd voor zich

Bij ESPN trekt Antonio Pérez de vergelijking met de 41-jarige Fernando Alonso. "Ik denk dat we Checo Pérez hebben voor de komende 10 jaar, we moeten de volgende jongeren voorbereiden, in deze 10 jaar. Als je kijkt naar de leeftijd van Fernando Alonso en Checo's leeftijd, dan krijg je een idee van wat Checo nog voor zich heeft. Ik heb het over tien jaar, maar als ze ons de kans geven om hem vijf jaar te hebben, dan zou dat ook prachtig zijn", zo legt hij uit.

Wereldtitel

Over de doelstellingen van Pérez is Antonio ook duidelijk: "In die vijf jaar kan hij ons Mexicanen een wereldkampioenschap bezorgen. Checo is op zijn beste moment, als coureur, in alle opzichten, in zijn fysieke, mentale en emotionele voorbereiding. Als vader is hij voldaan, dus ik denk dat er prachtige dingen aankomen voor Mexico."