EA Sports F1 25 is nog maar een paar maanden uit, maar nu al scherp afgeprijsd. De officiële Formule 1-game van 2025, met onder meer Max Verstappen in de game, is op dit moment flink in prijs verlaagd bij meerdere winkels. Hieronder vallen Bol, Coolblue, MediaMarkt en Nedgame. Benieuwd waar je de game het voordeligst scoort en wat deze editie te bieden heeft? We zetten alles voor je op een rij.

De beste F1 25-deals van dit moment voor de PS5

De PS5-versie van EA Sports F1 25 is momenteel bij verschillende shops afgeprijsd. De adviesprijs van de game is €69,99, maar momenteel kunnen F1-fans en fans van games de game van EA voor een veel betere prijs krijgen. Dit zijn de prijzen die we vandaag (check datum bij publicatie) vonden:

• Bol: €49,99 - Bestel hier bij Bol

• MediaMarkt: €49,99 - Bestel hier bij MediaMarkt

• Coolblue: €49,99 - Bestel hier bij Coolblue

• Nedgame: € 55,- - Bestel hier bij Nedgame



Prijzen kunnen dagelijks wijzigen, dus controleer altijd even de actuele prijs voor je de game bestelt.

Releasedatum en platforms

EA Sports F1 25 verscheen een paar maanden geleden, op 30 mei 2025, voor de nieuwste generatie consoles. De Iconic Edition bood drie dagen vroege toegang, vanaf 27 mei. Het spel is beschikbaar voor:

• PlayStation 5

• Xbox Series X|S

• PC (EA App / Steam)



Er is geen PS4- of Xbox One-versie uitgebracht; EA Sports richt zich met deze game volledig op de huidige generatie consoles en laat de vorige versies voor wat het is.

Wat is er nieuw in F1 25?

EA Sports heeft met F1 25 de grootste update sinds jaren doorgevoerd. Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen geweest, en wat ons betreft zijn dit degene die je wilt weten.

• Nieuw physics-systeem voor realistischer rijgedrag, vooral merkbaar op circuits als Monaco en Zandvoort.

• My Team 2.0: meer controle over je eigen raceteam, upgrades en personeel.

• Braking Point 3: het verhaal gaat verder met nieuwe verhaallijnen en keuzes

• Omgekeerde circuits: sommige banen, waaronder Silverstone en de Red Bull Ring, kun je in omgekeerde richting rijden.

• Grafische boost dankzij ray tracing, snellere laadtijden en HDR-ondersteuning op PS5.



Driver Ratings 2025

Ook de jaarlijkse Driver Ratings zijn weer aangepast. De top van het veld scoort opnieuw hoog:

• Max Verstappen: 95

• Lando Norris: 91

• Charles Leclerc: 90

• Lewis Hamilton: 89

• Sonny Hayes (F1-film): 87



De toevoeging van fictieve karakters uit de recente F1-film van Brad Pitt maakt deze editie extra bijzonder. EA brengt zo de game- en filmwereld dichter bij elkaar.

Waarom de PS5-versie nu de moeite waard is

Dankzij de rekenkracht van de PS5 voelt F1 25 vloeiender en realistischer aan dan ooit.

• DualSense-triggers geven voelbare feedback bij remmen en slippen.

• De haptics maken regenraces intenser.

• De laadtijden zijn vrijwel verdwenen.



Tel daar de huidige kortingen bij op, en je hebt een game die nu op het beste moment sinds release te koop is. Of je nu al maanden wacht op een prijsdaling of pas net in de Formule 1-games duikt: nu is hét moment om EA Sports F1 25 voor PS5 te kopen. Bij Bol, Coolblue, MediaMarkt en Nedgame ligt de game voor het eerst rond de vijftig euro in het online schap. Een fantastische deal voor een spel dat nog geen half jaar uit is.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix content voor jou te blijven maken.

