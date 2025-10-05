Martin Brundle heeft opnieuw voor een iconisch moment op de startgrid gezorgd. De bekende Formule 1-verslaggever wilde de wereldwijd bekende zanger Lewis Capaldi aanspreken, maar had niet in de gaten dat hij in plaats daarvan de broer van de Schot voor de camera had.

Martin Brundle doet namens Sky Sports al sinds jaar en dag zijn inmiddels beroemde grid walks vlak voor de start van een Formule 1-race. De Brit loopt over de startgrid en spreekt op de bonnefooi teambazen of beroemdheden aan. Dat zorgt regelmatig voor fantastische televisie. Zo ook vandaag in Singapore. Brundle kreeg via zijn oortje te horen dat Lewis Capaldi op de grid liep en "een pet droeg", maar sprak vervolgens zijn broer aan. Capaldi ontving het met een grote lach en noemde het vervolgens een eer om Brundle te ontmoeten. Toen Capaldi aan het eind van het gesprekje Brundle een hand wilde geven, was de verslaggever al weggedraaid en bleef de zanger achter met een uitgestoken arm: wederom een grappig moment. En Capaldi zelf kon er ook om lachen. Hij deelde de beelden op X.

Another Martin Brundle classic during the pre race interviews on the track



Mistakes Lewis Capaldi’s brother for the singer-songwriter (who was right next to them). Has a brief convo before Martin walks away abruptly. Completely misses the handshake from Lewis 😂 #SingaporeGP pic.twitter.com/cGYzBfY7uy — TheToddFather (@TheToddFather96) October 5, 2025

bitched by brundle https://t.co/TgqI9zMci0 — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) October 5, 2025

