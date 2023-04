Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton heeft de terugkeer van James Allison bij Mercedes geprezen als een zet die het team alleen maar sterker maakt. Tijdens de lentestop maakte het team uit Brackley bekend dat Allison zich op de W14 gaat richten en de hoop van de renstal is dat de bolide nu echte stappen zal gaan maken.

Allison stapte in 2021 uit zijn functie als technisch directeur en nam de nieuw gecreëerde rol van chief technical officer op zich. Allison ging zich in richten op strategische planning voor de langere termijn, waarbij Mike Elliot zijn oude baan overnam. Maar tijdens de onofficiële voorjaarsvakantie tussen Australië en Azerbeidzjan bevestigde Mercedes dat het tweetal nu - in feite - van functie is gewisseld, waarbij de functietitels zijn omgedraaid.

Sterker team

Op de vraag hoe hij de 'terugkeer' van Allison zag, zei Hamilton: "James heeft altijd deel uitgemaakt van het team. Hoewel hij eerder op een ander gebied was gericht. Ik denk dat zijn terugkeer om Mike te ondersteunen en met hem samen te werken het team alleen maar sterker zal maken." Het ontwerp van de W14, maar ook de W13 komt uit de hand van Elliot. Ook in het tweede jaar van de nieuwe reglementen lijkt Mercedes nog niet over een winnende auto te beschikken en dus is er ingegrepen.

Geweldige hoeveelheid ervaring

Voor Hamilton is het de juiste stap, want met Allison komt er ook weer een bak aan ervaring terug. "Hij heeft een geweldige hoeveelheid ervaring, dus het zal geweldig zijn voor het team, vooral met alle dingen die we willen bereiken, niet alleen op de baan, maar ook buiten de baan." De aankondiging van Allisons overstap naar de functie van technisch directeur volgt op een moeilijke start van het seizoen voor de Zilverpijlen. Mercedes kijkt niet alleen tegen een achterstand op Red Bull aan, ook Ferrari en Aston Martin worden strak in de gaten gehouden.