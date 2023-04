Remy Ramjiawan

Volgens Charles Leclerc zijn de geruchten over eventuele gesprekken die zouden lopen met het team van Mercedes, niet waar. De Italiaanse media meldden tijdens de lentestop dat "het een publiek geheim was" dat Leclerc in gesprek was met het Duitse team, na de dramatische start van het seizoen.

De vijfvoudig Grand Prix-winaar zit al sinds 2019 bij het team van Ferrari en heeft nog een contract tot en met het einde van 2024 op zak. Daar waar de Scuderia in 2022 nog sterk uit de startblokken kwam, is het beeld nu compleet anders. De Italianen kunnen zich momenteel niet meten met Red Bull Racing, maar ook Mercedes en Aston Martin komen in de buurt. Teambaas Frédéric Vasseur drukt ondertussen zijn stempel op het team uit Maranello en de verwachting is dat Leclerc nog even geduld moet hebben om echt te kunnen vechten om de titels.

Volste vertrouwen in Ferrari

Na de dramatische seizoenstart van Leclerc, die hij zelf de slechtste start ooit noemde, kwamen de geruchten dat de Monegask misschien wel zijn heil elders zou kunnen gaan zoeken. Bij ESPN weerlegt Leclerc de geruchten: "Voorlopig ben ik volledig gefocust op het project waar ik nu in zit, namelijk Ferrari en ik heb het volste vertrouwen en ben vol vertrouwen voor de toekomst. Dan zullen we zien, maar ik heb het volste vertrouwen in het project van Ferrari." Hoewel het contract van de Monegask nog wel even loopt, geeft hij ook toe dat er nog geen gesprekken zijn geweest om de deal te verlengen.

'Niet gesproken met Wolff'

Op de vraag of er gesprekken zijn geweest tussen Leclerc en Mercedes-teambaas Toto Wolff over een eventuele samenwerking, reageert Leclerc: "Nee. Nul. Nul. Echt nul. Jullie lachen allemaal omdat jullie me niet geloven, maar ik beloof het. Nogmaals, ik ben volledig toegewijd aan Ferrari en ik hou van Ferrari." De Monegask heeft dan ook nog altijd vertrouwen in het project: "Het is altijd een droom voor mij geweest om bij dit team te rijden en mijn belangrijkste prioriteit is om met dit team een wereldkampioenschap te winnen. Dus het is niet iets waar ik aan denk."