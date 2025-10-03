Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
Yuki Tsunoda heeft een goede stap gezet qua performance, iets wat hij zelf toeschrijft op het leren van zijn teammaat Max Verstappen. De Japanner reed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn beste race van het seizoen naar een zesde plaats. Het geeft hem en zijn team moed voor de komende races, in een tijd waarin zijn toekomst in de Formule 1 nog altijd onzeker is. Tsunoda scoorde sinds de zomerstop punten in Zandvoort en Bakoe, wat een duidelijke stap vooruit is ten opzichte van de eerste seizoenshelft.
Ondanks dat Tsunoda inmiddels twintig punten bij elkaar heeft gesprokkeld, blijft hij achter op de Nederlander. De druk op zijn schouders neemt toe, zeker nu er steeds vaker geruchten opduiken dat hij zijn zitje bij Red Bull Racing zou kunnen verliezen aan Isack Hadjar. Bovendien lijkt Helmut Marko Arvid Lindblad een kans te willen geven bij Visa Cash App Racing Bulls, waardoor de concurrentie voor de jonge coureur alleen maar toeneemt. Zoals vorig jaar moet hij opnieuw vechten voor zijn plek, ditmaal tegen Liam Lawson, die in Bakoe als vijfde eindigde.
Toekomst in de Formule 1
De reis naar zijn thuisland voor een Red Bull game-evenement, voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore, heeft Tsunoda gesterkt in zijn vastberadenheid. Hoewel hij nog geen gesprek met Helmut Marko heeft gehad over zijn toekomst, is het duidelijk dat hij week na week moet laten zien wat hij in huis heeft: "Ik moet gewoon elke week laten zien wat ik kan, zoals de zesde plek in Bakoe", aldus de Japanner. Hij is ervan overtuigd dat hij naarmate het seizoen vordert verder is verbeterd ten opzichte van de eerste seizoenshelft.
Veel geleerd van Verstappen
De jonge coureur heeft duidelijk veel geleerd van zijn teamgenoot Verstappen, vooral in de afgelopen vijf races. Hij heeft zijn rijstijl aangepast, wat heeft bijgedragen aan een verbeterde performance. "Als ik dat niet had gedaan, had ik ook geen zesde kunnen worden", aldus Tsunoda. Hij is dankbaar voor de steun die hij van het team ontvangt en hoopt dat deze positieve lijn wordt voortgezet. Teambaas Laurent Mekies speelde een cruciale rol door hem te adviseren over set-up-richtingen die hij eerder bij Racing Bulls toepaste.
Stap voor stap
Hoewel Tsunoda nog hogere doelen voor ogen heeft, voelt hij dat hij stap voor stap de fijne kneepjes van de auto beter leert kennen: "Ik voel me zekerder en vastberadener, maar ik moet gewoon stap voor stap blijven verbeteren", verklaart hij. "Het gaat zeker de goede kant op", benadrukt hij. In een seizoen waarbij elke race telt voor zijn toekomst in de Formule 1, is het van vitaal belang dat hij deze positieve prestaties kan vasthouden. Ondertussen heeft de Oostenrijkse renstal nog niets officieel bekendgemaakt over zijn vervanger naast Verstappen in 2026, terwijl de geruchten rondom Hadjar aanhoudend zijn.
