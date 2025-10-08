Wat is een tear-off in de Formule 1 en hoe werkt het precies?

Heb jij je ooit afgevraagd wat die transparante strips zijn op het vizier van de helmen? En waarom F1-coureurs die er soms afscheuren? Hier legt GPFans uit wat tear-offs precies zijn en hoe ze werken.

Als toeschouwers zijn we getuige van de ongelooflijke snelheden, behendige manoeuvres en gewaagde inhaalacties, maar we staan niet altijd stil bij de cruciale veiligheidsmaatregelen die de coureurs op het circuit beschermen. Een zo'n veiligheidsmaatregel is de tear-off, een essentieel onderdeel van de helm van een Formule 1-coureur. Maar wat zijn tear-offs, hoe werken ze en waarom zijn ze essentieel voor de veiligheid van de coureurs?

Tear-offs in F1

Een tear-off is een dunne, transparante folie die is ontworpen om het vizier van een coureur tijdens een race te beschermen tegen vuil en insecten. Deze vizieren bestaan ​​uit meerdere lagen strips, die tijdens een race één voor één kunnen worden verwijderd voor optimaal zicht. Tijdens races worden er kleine deeltjes zoals rubber en grind vaak op hoge snelheid weggeschoten, wat een potentieel gevaar vormt. Tear-offs op de vizieren voorkomen dat dergelijk vuil het zicht van de coureur belemmert, zodat hij zich ongestoord op de race kan concentreren. Maar ze zijn niet alleen bedoeld voor vuil. Ook regen, olievlekken en zelfs mist kunnen met tear-offs worden aangepakt.

Hoe worden tear-offs tijdens de race gebruikt?

Tear-offs zijn slim ontworpen, waardoor coureurs de buitenste laag vuil met één handbeweging in een fractie van een seconde kunnen verwijderen. Dit zorgt ervoor dat er minimale tijd en moeite nodig is om goed zicht te behouden tijdens het rijden op hoge snelheid. Afhankelijk van de lengte van de race kunnen coureurs maximaal vijf tear-offs gebruiken, die ze naar eigen voorkeur aan beide kanten kunnen verwijderen.

Kan een tear-off schade aanrichten?

Je hoorde waarschijnlijk voor het eerst over de tear-offs tijdens de Grand Prix van België van 2022, toen een tear-off van Max Verstappen Charles Leclerc een potentieel podium kostte. Terwijl Leclerc Verstappen naderde, raakte een tear-off van de Red Bull-coureur verstopt in Leclercs reminlaat rechtsvoor, wat oververhitting veroorzaakte en een vroege pitstop noodzakelijk maakte, waarmee zijn podiumkansen uiteindelijk verkeken waren. Hoewel het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen de tear-offs van de coureurs, lieten herhalingen van de openingsronde zien dat de tear-off die de race van de Monegask verpestte, die van Verstappen was.

Reglementen omtrent tear-offs

Hoewel tear-offs noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het zicht van de coureurs tijdens races, kunnen ze een gevaar vormen als ze op de baan worden gegooid. Daarom stelde de International Sporting Code duidelijk dat "tear-offs die aan vizieren zijn bevestigd, niet op de baan of in de pitstraat mogen worden gegooid."

Na enige discussie werd de regelgeving echter aangepast, waarbij de FIA ​​verklaarde: "Gezien de moeilijkheid om de tear-off in de cockpit te houden en het potentiële veiligheidsrisico doordat de coureurs afgeleid raken tijdens het rijden op hoge snelheid, is de vorige regelgeving aangepast zodat de coureurs de tear-off alleen mogen weggooien als dat nodig is. Het aantal tear-offs dat tijdens een Grand Prix wordt gebruikt, moet beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke."

