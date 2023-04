Vincent Bruins

Donderdag 27 april 2023 12:35

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Armenië heeft de organisatie van de Grand Prix in Bakoe en de internationale sportgemeenschap opgeroepen stemmen van protest te laten horen met betrekking tot het beleid van etnische zuivering van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach.

Nagorno-Karabech is sinds 2020 een enclave van Armenië binnen Azerbeidzjan en is met Armenië verbonden via de Laçın-corridor. In een oorlog wist Azerbeidzjan namelijk het zuidelijke gedeelte van de betwiste regio te veroveren, waardoor Nagorno-Karabech nu compleet omsingelt is door Azerbeidzjan en dus alleen nog via die corridor aan Armenië vastzit.

Laçın-corridor

"Het ministerie vestigt de aandacht van de sportgemeenschap op het feit dat de Republiek Azerbeidzjan sinds 12 december 2022 illegaal de Laçın-corridor heeft geblokkeerd," citeert Armenpress de verklaring. "Het is de enige weg die Nagorno-Karabach verbindt met zowel Armenië als de wereld, en [de blokkade] creëert een voortdurende humanitaire crisis in Nagorno-Karabach. Op 22 februari 2023 willigde het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties de claim van Armenië in, waardoor Azerbeidzjan verplicht werd de Laçın-corridor onmiddellijk te openen."

Doofpot

Het Armeense ministerie legt uit dat Azerbeidzjan de beslissing van de rechtbank niet heeft nageleefd: "Daarnaast heeft [Azerbeidzjan] ook de gas- en elektriciteitsvoorziening afgesloten. Op 23 april hebben de Azerbeidzjaanse autoriteiten een illegale controlepost opgezet op de humanitaire corridor die Nagorno-Karabach met Armenië verbindt, waardoor 120.000 Armeense inwoners van Nagorno-Karabach worden gegijzeld. Met dit beleid proberen de Azerbeidzjaanse autoriteiten de Armeense bevolking van Nagorno-Karabach etnisch te zuiveren en hen te dwingen hun geboorteland te verlaten. De organisatie van de Grand Prix in Bakoe heeft tot doel het beleid van uitroeiing van de Armeniërs van Nagorno-Karabach in de doofpot te stoppen. We roepen de organisatoren en deelnemers van de Grand Prix op om geen deel uit te maken van de doofpot van het beleid van etnische zuivering."