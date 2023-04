Vincent Bruins

Nikita Mazepin sleept de overheid van Canada voor de rechter. De sancties die tegen hem zijn opgelegd, zouden zijn carrière als Formule 1-coureur op oneerlijke wijze beschadigen.

Mazepin kwam in 2021 uit bij het team van Haas. Zijn zitje werd gefinancierd door Uralkali waar zijn vader Dmitri de baas van was. Dmitri Mazepin heeft sterke banden met Vladimir Poetin en dus werd Nikita meteen de laan uitgestuurd, toen Rusland begin vorig jaar Oekraïne binnenviel. Kevin Magnussen nam het stoeltje over bij de Amerikaanse renstal. Mazepin poogt nog altijd terug te keren in de Formule 1, maar zou momenteel vanwege de sancties tegen hem in Canada niet kunnen deelnemen aan de race op Circuit Gilles Villeneuve.

Sancties opgeheven in Europese Unie

Het Gerecht van de Europese Unie besloot vorige maand de sancties tegen de Rus op te heffen en dus mag hij wel weer racen in Europa. Mazepin blijft echter verplicht om onder een neutrale vlag te racen, iets waarvan hij vorig jaar nog liet weten fel op tegen te zijn. Desondanks was Mazepin, die afgelopen februari een podium pakte in de Asian Le Mans Series, toch blij met de beslissing van de EU: "Ik ben erg blij met deze beslissing, omdat het me hoop geeft om mijn professionele carrière in de internationale autosport te hervatten," vertelde hij toen tegenover AFP. "Ik zal mijn best doen om de verloren tijd in te halen en kijk ernaar uit om weer deel te nemen aan de sport waar ik van hou, waaraan ik mijn leven heb gewijd." Nu eist Mazepin nog dat hij van de sanctielijst in Canada wordt afgehaald.

Kansen catastrofaal vermindert

In het verzoek dat Mazepin bij de rechtbank heeft ingediend, staat dat hij een "jonge sporter en professionele autosportcoureur is die op geen enkele manier betrokken is bij de agressie waar Oekraïne slachtoffer van is", zo weet CTV News te melden. Zijn kansen om volgend jaar terug te keren in de Formule 1 zouden "catastrofaal vermindert" zijn door de sancties. Als Mazepin niet kan deelnemen aan het volgende seizoen "zal het extreem moeilijk - zo niet onmogelijk - voor hem zijn om opnieuw te worden aangenomen als F1-coureur of als coureur in andere autosportkampioenschappen."