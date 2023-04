Vincent Bruins

Maandag 17 april 2023 20:44

Guenther Steiner blikt in zijn nieuwe boek Surviving to Drive terug op de dag van de Russische invasie in Oekraïne. De teambaas van Haas moest toen een aantal lastige beslissingen nemen, aangezien de hoofdsponsor van de Amerikaanse renstal en de vader van zijn toenmalige coureur Nikita Mazepin dicht bij de Russische president Vladimir Poetin stonden.

Tijdens de wintertests ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen van 2022 werd het onrustig in de wereld. Rusland viel in februari van dat jaar Oekraïne binnen en dat had dus ook gevolgen voor Haas. Steiner nam afscheid van Mazepin en van hoofdsponsor Uralkali. Hij wilde niet geassocieerd worden met iemand die oorlogen begint. Steiner bracht vervolgens Kevin Magnussen terug die een geweldig seizoen meemaakte. De Deen behaalde naast een prima aantal punten ook nog pole position voor de Grand Prix van São Paulo.

Honderden ongelezen berichten

"Ik werd wakker met het nieuws dat Rusland nu Oekraïne is binnengevallen. Lekker is dat!" zo schreef Steiner in zijn boek. "Natuurlijk gaat mijn medeleven uit naar de mensen die hier direct door worden geraakt, maar ik kan alleen maar voor mijn eigen schip zorgen, snap je? Als het om de autosport gaat, zijn alle ogen op dit moment op ons gericht. Ik heb mijn telefoon niet eens aangezet, totdat ik vanmorgen op het circuit aankwam, omdat ik wist dat ik platgebeld zou worden. Toen ik het uiteindelijk aanzette, had ik meer dan 100 sms'jes en zo'n 70 voicemails." De 58-jarige uit Tirol "plaste bijna in zijn broek", toen één van zijn engineers hem aan het lachen maakte: "Guenther, alleen Haas kan een Russische coureur en een Russische sponsor hebben aan het begin van een Russische oorlog die ervoor zorgt dat alle anderen in de wereld Rusland haten!"

Mazepin dicht bij Poetin

"Ik moest een heel moeilijk gesprek voeren met Nikita Mazepin," gaat het verhaal van Steiner verder. "Ik weet dat zijn vader Dmitry, die de meerderheidsaandeelhouder is van onze hoofdsponsor Uralkali, dicht bij Vladimir Poetin staat en uiteindelijk wil ik niet dat ons team wordt geassocieerd met iemand die een f*cking oorlog start, snap je? Ik ging naar mijn kantoor voor een bestuursvergadering. Ze wilden weten wat ik dacht als teambaas. 'Haal de Uralkali-stickers eraf,' zei ik. 'Verander de kleurstelling naar wit en vertel de hele f*cking wereld dat we dat hebben gedaan.' Als we Uralkali als sponsor zouden behouden en ze op onze auto zouden hebben, zouden we worden gekruisigd door de media, de fans en de FIA. Het zou zelfmoord zijn en ik had al genoeg aan mijn hoofd."