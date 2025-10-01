Liam Lawson is open en eerlijk geweest over waarom hij begin 2025 niet is geslaagd bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander is vooral van mening dat dit door Red Bull kwam.

Lawson had in 2023 en 2024 als invaller al een kans gekregen bij AlphaTauri en Visa Cash App RB, maar een vast stoeltje zat er nog niet in. Toen Red Bull voor 2025 ineens op zoek was naar een teamgenoot voor Verstappen, ging het tussen Lawson en Yuki Tsunoda. Het werd Lawson, maar hij bleek hier nog niet klaar voor te zijn. De eerste twee raceweekenden van 2025 verliepen dramatisch, zeker op zaterdag, waarna Red Bull toch besloot Tsunoda in de Red Bull te zetten. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij het eerst lastig had. Inmiddels heeft hij zijn ritme gevonden en scoort hij regelmatig punten.

Artikel gaat verder onder video

Lawson onthult grootste probleem bij Red Bull

Wat was volgens Lawson het grootste probleem toen hij coureur van Red Bull Racing was? "Het grootste probleem betreft al die kleine aspecten die je helpen om je comfortabel te voelen in de auto en die normaal gesproken vóór het begin van het seizoen worden aangepakt", aldus Lawson tegenover Automoto.it. "Het gaat vooral om de voorkeuren van de coureur, los van het wennen aan de auto en het maximaal benutten. Helaas heb ik dit allemaal tijdens de raceweekenden zelf moeten doen."

Related image

Lawson in 2026

Waar Lawson in 2026 zal rijden is nog niet zeker. Bij Racing Bulls lijkt Arvid Lindblad al een zekerheid voor volgend jaar, waardoor hij zijn debuut in F1 gaat maken. Aangezien de promotie van Isack Hadjar ook een kwestie van tijd lijkt voor 2026, zou Lawson met Tsunoda strijden om het tweede plekje bij Racing Bulls. Gezien de huidige vorm van Lawson zou het goed kunnen dat de Nieuw-Zeelander ook in 2026 weer in F1 terug te vinden is, maar de komende races zullen daarin ook nog belangrijk gaan worden.

Gerelateerd