Ecclestone komt met opvallende bewering richting rechtszaak Massa: 'Herinner ik mij niet'

Bernie Ecclestone stelt dat hij zich niets meer van het interview kan herinneren dat ervoor heeft gezorgd dat Felipe Massa nu geld eist via een rechtszaak. In dit interview deed Ecclestone uitspraken over de Grand Prix van Singapore van 2008.

Op 28 oktober start de rechtszaak rondom de titel van Hamilton in 2008, die dankzij de Grand Prix van Singapore volgens Massa niet geldig zou moeten zijn. Massa liep door de race in Singapore volgens hem de titel mis en wil 82 miljoen dollar aan schadevergoeding krijgen via de rechtszaak. Massa begon deze rechtszaak nadat Ecclestone in een interview had gesteld dat hij en Max Mosley (voorzitter FIA op dat moment) kennis hadden genomen van de bewuste crash van Renault en coureur Nelson Piquet Jr om Fernando Alonso een sportief voordeel te geven. Ze zouden vervolgens hebben besloten dat geheim te houden.

Artikel gaat verder onder video

Ecclestone over 'geheimen' rondom GP Singapore 2008

In gesprek met The Times stelt Ecclestone dat er geen poging was van de autoriteiten om de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Singapore te verbergen. "Het is onmogelijk dat iemand die race zou kunnen wijzigen of annuleren. Er is altijd wel iets gaande waardoor iemand het graag zou willen annuleren als dat mogelijk was. Proberen de voorzitter van de FIA te overtuigen om een speciale vergadering bijeen te roepen waarin de FIA de race zou moeten annuleren – daar waren geen voorzieningen voor. Max [Mosley] wist dat er op dat moment onvoldoende bewijs was om iets te ondernemen. Het begon pas later, toen de jonge Nelson besloot dat hij iets wilde zeggen toen hij ontdekte dat hij voor het volgende jaar geen stoeltje zou krijgen. Max zei niet dat we dit moesten verdoezelen, maar alleen dat het niet goed was voor het imago van de Formule 1.”

Related image

Ecclestone over interview dat rechtszaak veroorzaakte

Ecclestone stelt verder dat hij zich het interview waar Massa op doelt, niet meer kan herinneren. “Dit was een interview dat ik aan iemand in Duitsland heb gegeven. De man in kwestie sprak destijds niet zo goed Engels en maakte aantekeningen, die vervolgens door iemand in Engeland zijn opgepikt. De advocaten van mijzelf, de FIA en de F1 begrijpen niet hoe dit in een rechtbank kan worden gehoord. Degenen die belast zijn met de bescherming van de sport hebben hun plichten rechtstreeks geschonden en zij mogen niet profiteren van het verbergen van hun eigen wangedrag. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar in elk domein van het leven, vooral in een sport die door miljoenen mensen, waaronder kinderen, wordt gevolgd. We zullen dit tot het einde toe voortzetten om een rechtvaardig en eerlijk resultaat te bereiken – voor mijzelf, voor de motorsport in Brazilië en voor de sport als geheel.”

Gerelateerd