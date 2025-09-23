Marko sluit niet uit dat Red Bull momenteel de snelste auto heeft: "Hij liegt niet"
Marko sluit niet uit dat Red Bull momenteel de snelste auto heeft: "Hij liegt niet"
Helmut Marko stelt dat het mogelijk is dat Red Bull Racing momenteel de beste auto uit het Formule 1-veld heeft, maar de Red Bull-topman wil eerst het raceweekend in Singapore afwachten voordat er verder vooruit wordt gedacht.
Max Verstappen heeft de afgelopen twee races in Monza en Azerbeidzjan op dominante wijze op zijn naam geschreven. Na een zeer moeizame periode lijkt het team van Red Bull Racing tijdens het raceweekend in Zandvoort een doorbraak wat betreft de RB21 te hebben gevonden. De grote vraag is echter of Red Bull ook op circuits zoals Marina Bay in Singapore goed voor de dag weet te komen, of dat de recente sterke performance vooral te wijden is aan het feit dat er in Monza en Azerbeidzjan weinig downforce is vereist.
Red Bull Racing momenteel de beste auto
Als Helmut Marko door ORF wordt gevraagd naar de uitspraak van McLaren-teambaas Stella dat Red Bull Racing momenteel de beste auto van het veld heeft door een update aan de vloer in Zandvoort, houdt hij dan ook enigszins een slag om de arm: "Ik zou zeggen dat hij niet liegt", klinkt het. "Maar het gaat niet alleen om de vloer van de auto. Als technisch expert zou ik zeggen, vraag het aan een goede technisch expert. We moeten eerst voorbij aan Mercedes en Ferrari en we moeten eerst Singapore afwachten. Dat wordt ook een grote uitdaging."
