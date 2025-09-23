close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Wolff gelooft in titelkansen "puntenmachine" Verstappen: "Daar moet je met Max altijd voor oppassen"

Wolff gelooft in titelkansen "puntenmachine" Verstappen: "Daar moet je met Max altijd voor oppassen"

Jan Bolscher
Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit Max Verstappen niet uit als kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 2025. De Oostenrijker denkt echter wel dat de Nederlander een dosis geluk nodig zal hebben.

Waar de strijd om het wereldkampioenschap al maanden alleen tussen Oscar Piastri en Lando Norris leek te gaan, wordt ineens de naam van Max Verstappen voorzichtig weer genoemd. De Red Bull Racing-coureur keek tot voor kort tegen een achterstand van 104 punten naar Piastri aan, maar heeft dat gat met zijn overwinningen in Monza en Azerbeidzjan terug weten te brengen naar 69 punten. Nog steeds een zeer forse achterstand, maar de algemene consensus lijkt duidelijk: als iemand dat gat in de resterende zeven weekenden kan overbruggen, is het Verstappen.

Puntenmachine Verstappen

Ook Toto Wolff sluit de kansen van Verstappen niet uit, al zat het raceweekend in Singapore een belangrijke pijler worden qua hoe de performance van Red Bull Racing ervoor staat: "Het is een zware strijd", citeert Motorsport.com "Yuki Tsunoda heeft goede punten gescoord en Max is sowieso een puntenmachine. Maar Singapore is echt een totaal ander verhaal. De lay-out is misschien niet heel anders, maar ik weet zeker dat Ferrari en McLaren daar sterk zullen zijn."

Altijd oppassen met Verstappen

De Mercedes-teambaas vervolgt: "Je moet altijd met beide benen op de grond blijven staan. Max heeft een goede reeks achter de rug. De auto is goed en met Max Verstappen moet je altijd oppassen voor wat hij kan bereiken, zeker als hij zelf ook merkt dat hij weer in beeld is. Het gat is 69 punten? Dat is een groot gat. Dan moet alles in zijn voordeel uitpakken."

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's
Laura Villars

FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's

  • 14 minuten geleden
  • 2
 Nieuwe aanpak Red Bull voor Tsunoda lijkt te werken: Japanner kreeg toegang tot data Verstappen
Red Bull Racing

Nieuwe aanpak Red Bull voor Tsunoda lijkt te werken: Japanner kreeg toegang tot data Verstappen

  • 44 minuten geleden
  • 1
 Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld | F1 Shorts

  • 59 minuten geleden
  • 44
 Red Bull Racing heeft
Max Verstappen

Red Bull Racing heeft "doorbraak" met auto Verstappen: "Max doet nog mee om de titel"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap:
Verstappen.com Racing

Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap: "Het was een lastig seizoen"

  • 1 uur geleden
Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan

  • 1 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x