Wolff gelooft in titelkansen "puntenmachine" Verstappen: "Daar moet je met Max altijd voor oppassen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit Max Verstappen niet uit als kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 2025. De Oostenrijker denkt echter wel dat de Nederlander een dosis geluk nodig zal hebben.

Waar de strijd om het wereldkampioenschap al maanden alleen tussen Oscar Piastri en Lando Norris leek te gaan, wordt ineens de naam van Max Verstappen voorzichtig weer genoemd. De Red Bull Racing-coureur keek tot voor kort tegen een achterstand van 104 punten naar Piastri aan, maar heeft dat gat met zijn overwinningen in Monza en Azerbeidzjan terug weten te brengen naar 69 punten. Nog steeds een zeer forse achterstand, maar de algemene consensus lijkt duidelijk: als iemand dat gat in de resterende zeven weekenden kan overbruggen, is het Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Puntenmachine Verstappen

Ook Toto Wolff sluit de kansen van Verstappen niet uit, al zat het raceweekend in Singapore een belangrijke pijler worden qua hoe de performance van Red Bull Racing ervoor staat: "Het is een zware strijd", citeert Motorsport.com "Yuki Tsunoda heeft goede punten gescoord en Max is sowieso een puntenmachine. Maar Singapore is echt een totaal ander verhaal. De lay-out is misschien niet heel anders, maar ik weet zeker dat Ferrari en McLaren daar sterk zullen zijn."

Altijd oppassen met Verstappen

De Mercedes-teambaas vervolgt: "Je moet altijd met beide benen op de grond blijven staan. Max heeft een goede reeks achter de rug. De auto is goed en met Max Verstappen moet je altijd oppassen voor wat hij kan bereiken, zeker als hij zelf ook merkt dat hij weer in beeld is. Het gat is 69 punten? Dat is een groot gat. Dan moet alles in zijn voordeel uitpakken."

Gerelateerd