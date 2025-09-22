Max Verstappen liet het afgelopen weekend maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is door de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven, zijn tweede zege op een rij. Door de overwinning begint zelfs langzaam de wereldtitel weer besproken te worden. Giedo van der Garde ziet dat wel zitten.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name afgelopen weekend een potje van maakten. Oscar Piastri, leider in het wereldkampioenschap, beleefde een waar horrorweekend in de straten van Bakoe. Nadat hij in de kwalificatie zijn wagen al in de muur hing, deed hij dat in de eerste ronde van de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Resultaat: nul punten.

Verstappen wereldkampioen

Ook Lando Norris kwam niet verder dan een schamele zevende plaats, terwijl Verstappen zijn topvorm dus door wist te trekken met een tweede overwinning op rij. In de Viaplay-studio zorgt het voor een hosannastemming bij Van der Garde, die ineens weer kansen ziet liggen: "Laat ik eens iets heel raars zeggen. Ik denk dat ze allebei [bij McLaren] geen wereldkampioen worden, ik denk dat Max wereldkampioen gaat worden", zo klinkt het statement van de oud-coureur. Verstappen kijkt met nog zeven races te gaan tegen een achterstand van 69 punten op Piastri aan, terwijl ook Norris daar nog tussen staat.

Bibberende McLarens

Van der Garde vervolgt: "Als je echt gaat kijken, zijn er eigenlijk twee Grands Prix die voor McLaren heel erg goed zijn. Singapore, daar is Lando Norris supergoed, en Qatar. Maar de rest durf ik te wedden dat Max gaat winnen. Abu Dhabi, Mexico, Brazilië, USA. Het is heel veel. Maar je moet ook niet vergeten dat Norris en Piastri nog nooit wereldkampioen zijn geworden. Ze gaan ook een keer bibberen. Ze gaan ook een keer fouten maken. Ze gaan er een keer met zijn tweeën af, en Max heeft niks te verliezen. Hij gaat all-in. Geloof me nou maar, ik denk echt dat hij wereldkampioen gaat worden."

