Met achtereenvolgende overwinningen in Monza en Azerbeidzjan heeft Max Verstappen een duidelijk statement gemaakt: hij is er nog altijd. De Nederlander leek tot voor kort volledig afgeschreven in de strijd om het wereldkampioenschap, maar inmiddels gloort er voor zijn enorme achterban een sprankje hoop aan de horizon.

Het verhaal kan snel draaien in de wereld van de Formule 1. Na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Zandvoort leek Max Verstappen met een achterstand van 104 punten op klassementsleider Oscar Piastri volledig afgeschreven voor de strijd om het wereldkampioenschap. Drie weken en twee achtereenvolgende overwinningen later, wordt er toch plotseling weer gesproken over de mogelijkheid dat de viervoudig wereldkampioen een vijfde achtereenvolgende titel uit het vuur weet te slepen. Het gat naar Piastri bedraagt nu immers 'nog maar' 69 punten, waar de achterstand op Lando Norris uit 44 punten bestaat. Met nog maximaal 199 punten te verdienen, hebben we een driestrijd.

Doet Verstappen nog mee om de wereldtitel?

Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces te gaan is de achterstand van Verstappen te overbruggen, maar het is absoluut een longshot. Zelf zei de Nederlander er na zijn overwinning in Bakoe over: "In principe moet alles vanaf mijn kant perfect gaan, en dan heb ik nog een beetje geluk nodig vanuit het kamp van McLaren. Dus, het wordt lastig", klonk het. Als er ooit een coureur is geweest die deze stunt voor elkaar kan weten te krijgen, is het wat mij betreft Max Verstappen. Maar ik denk dat het niet alleen gaat om of Verstappen zelf foutloos blijft in de resterende zeven races en of McLaren punten laat liggen. Er komt nog meer bij kijken. Hij moet immers gemiddeld tien punten per raceweekend inlopen, wat betekent dat Piastri en Norris niet steeds tweede en derde mogen worden.

Hoe zit het met de performance van Red Bull Racing?

En hoe zit het met de performance van Red Bull Racing? Heeft de Oostenrijkse grootmacht onder het prille bewind van Laurent Mekies écht ineens het gouden ei gevonden óf kwam de RB21 de afgelopen twee races goed uit de verf, omdat er op die circuits met erg weinig downforce gereden kon worden? Het is immers een publiek geheim dat er met de topsnelheid van de RB21 niets mis is, maar dat de auto zich regelmatig als een draak gedraagt in de bochten. We hoeven echter niet lang te wachten tot hier duidelijkheid over komt. De eerstvolgende race wordt verreden op het Marina Bay Circuit in Singapore: een stratencircuit met alléén maar bochten, en vrijwel geen rechte stukken.

Duidelijkheid in Singapore

Red Bull Racing is traditiegetrouw niet op haar best op dit circuit. In 2023 won de grootmacht maar liefst 21 van de 22 races. Alleen in Singapore kwam het team niet uit de verf. Afgelopen jaar werd Verstappen hier tweede onder de neonlichten, maar wel puur op pace ruim twintig seconden achter Norris. Om kans te maken op het wereldkampioenschap moet de Limburger in principe ieder weekend tien punten inlopen op het duo van McLaren, wat betekent dat er geen ruimte is voor een slecht weekend in Singapore. Deze stratenrace zal laten zien of Verstappen écht over een auto beschikt waarmee hij de resterende zeven weekenden kan vechten om overwinningen, of dat de RB21 alleen goed voor de dag kwam op de afgelopen twee circuits.

Geluk en een helpende hand nodig

En stel dat Red Bull Racing het tij heeft weten te keren, dan nog zal Verstappen een flinke dosis geluk nodig hebben. Want ook als de 27-jarige coureur alle resterende races wint, is de kans groot dat Piastri en Norris om de tweede en derde plaats vechten. George Russell weet zich nog regelmatig in de strijd om de podiumplekken te mengen, maar Ferrari presteert ondermaats dit jaar, Kimi Antonelli hebben we nog niet veel in de kop van het veld gezien en Yuki Tsunoda staat op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap. Daar moet wel bij gezegd worden dat als Red Bull Racing wél echt stappen heeft gezet, de Japanner mogelijk ook verder vooraan mee weet te doen en zo Verstappen kan helpen.

Puntenverlies voor McLaren

Verstappen zal dus nog één of twee verschrikkelijke weekenden voor McLaren nodig hebben, zoals in Azerbeidzjan het geval was. Piastri beging een valse start en parkeerde zijn bolide een aantal bochten later in de muur, terwijl Norris niet door de DRS-trein heen wist te komen en moest tekenen voor de zevende plaats. De grootste kans voor Verstappen is daarom misschien wel dat men bij McLaren bezwijkt onder de druk. Piastri leek tot voor kort een bijzonder koele kikker, maar heeft nu laten zien dat ook hij fouten maakt. Van Norris wisten we dit al. En ook het team maakt vreemde fouten. Slechte pitstops, bijzondere teamorders... Je kunt rustig zeggen dat het voorzichtig begint te piepen en te kraken bij McLaren.

Op zijn minst een serieuze bedreiging

Ik denk dat McLaren nog altijd bij uitstek het te kloppen team zijn en de teleurstellende snelheid in Bakoe weinig zegt over de algemene performance van de auto, maar er liggen mogelijkheden. En als er één coureur in staat is om mogelijkheden maximaal uit te buiten, is het Verstappen. Dus doet hij nog mee om de wereldtitel? Absoluut. Zo lang het wiskundig gezien nog mogelijk is, kan je Verstappen nooit uitvlakken. Dat onderstreepte McLaren-teambaas Andrea Stella na de race in Bakoe nog maar eens. Ook hij ziet de Nederlander als een serieuze bedreiging en probeert daarom zijn team op scherp te zetten. Verstappen is dus op zijn minst een serieuze bedreiging.

Conclusie?

Maar het zal wel een lastig verhaal worden, omdat er ontzettend veel goed moet gaan. Verstappen moet zelf zeven perfecte weekenden afleveren, McLaren moet hier en daar punten laten liggen en Mercedes, Ferrari en Tsunoda zullen zich moeten gaan bemoeien met het gevecht om de tweede en derde plaats.