Liam Lawson kwam als vijfde over de finish tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan en stelde dat het geen leuke race was voor hem om te rijden, ondanks dat hij vanaf een goede positie begon.

Lawson begon vanaf P3 aan de race, maar kreeg al snel te maken met veel auto's die sneller waren tijdens de race. Wat volgde was een DRS-trein, waar hij de leider van was. Ook via de strategie zou hij nog wat tijd verliezen. Tegenover F1 TV blikt Lawson terug op de race. "Het was eerlijk gezegd niet leuk [het einde met een DRS-trein achter ons]. Maar, eh, ja, het is een geweldig resultaat, zeker voor het team. Als je ons voorafgaand aan dit weekend had verteld dat we op P5 zouden eindigen, dan was dat een geweldig resultaat geweest."

Lawson over GP Azerbeidzjan

Lawson vervolgt: "Als je als derde start, hoop je natuurlijk altijd dat je die positie kunt behouden, en dat had ik vandaag ook graag gedaan, maar we hadden gewoon niet de snelheid. Ik heb echt mijn best gedaan, ik heb alles gegeven, vooral in de laatste 15 ronden om deze jongens achter me te houden."

