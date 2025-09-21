Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri
Max Verstappen was de grootste winnaar van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, aangezien hij met overmacht de race won en zijn concurrenten veel punten zag verspelen. De stand in het kampioenschap na de zeventiende race van 2025 nadat de FIA die heeft gedeeld.
Verstappen liep door zijn zege en de uitvalbeurt van WK-leider Oscar Piastri 25 punten in, terwijl Lando Norris door zijn P7 maar zes punten in zou lopen en niet optimaal profiteerde. George Russell, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antoneli, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Isack Hadjar scoorden ook punten dit weekend.
Stand bij coureurs
|#
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren F1 team
|324
|2
|Lando Norris
|McLaren F1 team
|299
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|255
|4
|George Russell
|Mercedes AMG F1
|212
|5
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari
|165
|6
|Lewis Hamilton
|Scuderia Ferrari
|121
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG F1
|78
|8
|Alexander Albon
|Williams Racing
|70
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Nico Hulkenberg
|Stake F1 Team
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|32
|12
|Carlos Sainz
|Williams Racing
|31
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1
|28
|16
|Pierre Gasly
|Alpine F1
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Team
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas F1
|16
|20
|Franco Colapinto
|Alpine F1
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine F1
|0
