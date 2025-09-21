close global

start, baku, f1

Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri

Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri

Lars Leeftink
start, baku, f1

Max Verstappen was de grootste winnaar van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, aangezien hij met overmacht de race won en zijn concurrenten veel punten zag verspelen. De stand in het kampioenschap na de zeventiende race van 2025 nadat de FIA die heeft gedeeld.

Verstappen liep door zijn zege en de uitvalbeurt van WK-leider Oscar Piastri 25 punten in, terwijl Lando Norris door zijn P7 maar zes punten in zou lopen en niet optimaal profiteerde. George Russell, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antoneli, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Isack Hadjar scoorden ook punten dit weekend.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten
1Oscar PiastriMcLaren F1 team324
2Lando NorrisMcLaren F1 team299
3Max VerstappenRed Bull Racing255
4George RussellMercedes AMG F1212
5Charles LeclercScuderia Ferrari165
6Lewis HamiltonScuderia Ferrari121
7Kimi AntonelliMercedes AMG F178
8Alexander AlbonWilliams Racing70
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Nico HulkenbergStake F1 Team37
11Lance StrollAston Martin F1 Team32
12Carlos SainzWilliams Racing31
13Liam LawsonRacing Bulls30
14Fernando AlonsoAston Martin F1 Team30
15Esteban OconHaas F128
16Pierre GaslyAlpine F120
17Yuki TsunodaRed Bull Racing20
18Gabriel BortoletoStake F1 Team18
19Oliver BearmanHaas F116
20Franco ColapintoAlpine F10
21Jack DoohanAlpine F10

