Max Verstappen was de grootste winnaar van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, aangezien hij met overmacht de race won en zijn concurrenten veel punten zag verspelen. De stand in het kampioenschap na de zeventiende race van 2025 nadat de FIA die heeft gedeeld.

Verstappen liep door zijn zege en de uitvalbeurt van WK-leider Oscar Piastri 25 punten in, terwijl Lando Norris door zijn P7 maar zes punten in zou lopen en niet optimaal profiteerde. George Russell, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antoneli, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Isack Hadjar scoorden ook punten dit weekend.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 324 2 Lando Norris McLaren F1 team 299 3 Max Verstappen Red Bull Racing 255 4 George Russell Mercedes AMG F1 212 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 165 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 121 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 78 8 Alexander Albon Williams Racing 70 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 11 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 32 12 Carlos Sainz Williams Racing 31 13 Liam Lawson Racing Bulls 30 14 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 30 15 Esteban Ocon Haas F1 28 16 Pierre Gasly Alpine F1 20 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 20 18 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 18 19 Oliver Bearman Haas F1 16 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

