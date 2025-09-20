Lawson verrast met P3 in chaotische kwalificatie Bakoe: 'Het was heel tricky in de regen'

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan leverde spektakel van de hoogste orde op. Rode vlag na rode vlag, regenbuien die de baan spekglad maakten en verrassende namen in de top van het klassement: Bakoe stelde niet teleur. Uiteindelijk was het Max Verstappen die pole position greep, voor Carlos Sainz, terwijl Liam Lawson op sensationele wijze de derde startplek veiligstelde. De laatstgenoemde is erg blij met zijn resultaat.

De sessie kende alles: crashes van onder meer Albon, Hülkenberg, Colapinto, Leclerc en Piastri, gecombineerd met felle regenbuien, maakten dit tot één van de meest chaotische kwalificaties uit de recente Formule 1-geschiedenis. Terwijl ervaren namen als Hamilton en Alonso in Q2 sneuvelden, hield Lawson zijn hoofd koel in de Racing Bulls en reed hij zich knap richting de tweede startrij. "Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer wat er allemaal gebeurde, het was zo druk", vertelde Lawson na afloop. "Het is nu nog steeds aan het regenen, wat een chaos. De auto voelde het hele weekend al goed en we hadden alles wat we nodig hadden in deze kwalificatie. Ik wil vooral iedereen bedanken die hier zo hard voor gewerkt heeft."

Lastige laatste ronde

Toen Lawson de vraag kreeg of zijn laatste ronde lastig was door de regen en de onderbroken sessie, reageerde hij bedachtzaam: "Het is altijd gevaarlijk. Je ziet de regen constant op je vizier plenzen en je voelt gewoon dat het asfalt natter wordt. Gelukkig waren mijn banden nog warm, waardoor ik een beetje grip kon behouden. Je moet dan echt je verstand gebruiken en geen rare dingen doen. Maar geloof me: het was heel tricky."

