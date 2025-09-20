close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Liam Lawson, Racing Bulls, RB, Suzuka, Japan, 2025

Lawson verrast met P3 in chaotische kwalificatie Bakoe: 'Het was heel tricky in de regen'

Lawson verrast met P3 in chaotische kwalificatie Bakoe: 'Het was heel tricky in de regen'

Tom Visser
Liam Lawson, Racing Bulls, RB, Suzuka, Japan, 2025

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan leverde spektakel van de hoogste orde op. Rode vlag na rode vlag, regenbuien die de baan spekglad maakten en verrassende namen in de top van het klassement: Bakoe stelde niet teleur. Uiteindelijk was het Max Verstappen die pole position greep, voor Carlos Sainz, terwijl Liam Lawson op sensationele wijze de derde startplek veiligstelde. De laatstgenoemde is erg blij met zijn resultaat.

De sessie kende alles: crashes van onder meer Albon, Hülkenberg, Colapinto, Leclerc en Piastri, gecombineerd met felle regenbuien, maakten dit tot één van de meest chaotische kwalificaties uit de recente Formule 1-geschiedenis. Terwijl ervaren namen als Hamilton en Alonso in Q2 sneuvelden, hield Lawson zijn hoofd koel in de Racing Bulls en reed hij zich knap richting de tweede startrij. "Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer wat er allemaal gebeurde, het was zo druk", vertelde Lawson na afloop. "Het is nu nog steeds aan het regenen, wat een chaos. De auto voelde het hele weekend al goed en we hadden alles wat we nodig hadden in deze kwalificatie. Ik wil vooral iedereen bedanken die hier zo hard voor gewerkt heeft."

Lastige laatste ronde

Toen Lawson de vraag kreeg of zijn laatste ronde lastig was door de regen en de onderbroken sessie, reageerde hij bedachtzaam: "Het is altijd gevaarlijk. Je ziet de regen constant op je vizier plenzen en je voelt gewoon dat het asfalt natter wordt. Gelukkig waren mijn banden nog warm, waardoor ik een beetje grip kon behouden. Je moet dan echt je verstand gebruiken en geen rare dingen doen. Maar geloof me: het was heel tricky."

Gerelateerd

Liam Lawson Lawson Baku City Circuit

Net binnen

VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News

  • 2 minuten geleden
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
FIA

FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie

  • 30 minuten geleden
  • 2
 Red Bull-teambaas blij met Verstappen én Tsunoda:
Red Bull Racing

Red Bull-teambaas blij met Verstappen én Tsunoda: "Jongens hebben het fantastisch gedaan"

  • 39 minuten geleden
Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'
Social media

Internet doet diepe buiging voor Verstappen: 'Pole, ondanks alle rode en gele vlaggen'

  • 1 uur geleden
  • 2
 FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie
Kwalificatie Azerbeidzjan

FIA handelt gele vlag-overtredingen af en onderzoekt mogelijke diskwalificatie

  • 1 uur geleden
Norris slechts zevende nadat strategie McLaren niet goed uitpakt:
GP Azerbeidzjan

Norris slechts zevende nadat strategie McLaren niet goed uitpakt: "Zit met een boel vragen"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x