Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan?

De tweede dag van het raceweekend in Azerbeidzjan is aangebroken, en dat betekent dat vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma staat.

De zeventiende ronde van het Formule 1-seizoen 2025 wordt verreden in de straten van Bakoe. Het Baku City Circuit voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt en telt in totaal twintig bochten. De Grand Prix wordt op zondag 21 september over 51 ronden verreden. Het baanrecord qua snelste raceronde staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op het bord, een tijd die nog altijd niet is verbeterd. Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd de eerste editie nog verreden onder de naam de Grand Prix van Europa.

Baku City Circuit

Het circuit gelegen in de Kaukasus heeft de afgelopen jaren meer dan eens het decor gevormd voor een interessante race. Het lange rechte stuk biedt tal van inhaalmogelijkheden, terwijl in de bochtige sectoren van de baan de muren ontzettend dichtbij staan. Door de variërende lay-out biedt het raceweekend vaak mogelijkheden voor verschillende teams. Het wordt daarom interessant om te zien of Red Bull Racing en Max Verstappen de sterke start van de tweede seizoenshelft hier door kunnen zetten, of dat het toch weer McLaren is dat domineert.

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

In Bakoe is het twee uur later dan in Nederland. Dat betekent dat het vandaag om 10:30 uur tijd is voor de derde en laatste oefensessie. Om 14:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op zondag 21 september om 13:00 uur verreden.

Zaterdag 20 september

10:30 uur: derde vrije training

14:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 september

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

