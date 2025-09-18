McLaren-CEO Zak Brown erkent dat hij ergens in de toekomst graag eens samen zou werken met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, al is het wellicht niet in de Formule 1.

Het team van McLaren domineert dit seizoen in de Formule 1. Met nog acht raceweekenden te gaan lijkt de titelstrijd te gaan tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Max Verstappen doet wiskundig gezien nog mee, maar kijkt tegen een achterstand van 94 punten aan naar de Australische klassementsleider. De kans dat de Red Bull Racing-coureur zijn vijfde achtereenvolgende wereldtitel pakt, lijkt dus nihil. Toch is McLaren-CEO Zak Brown onder de indruk van het seizoen van Verstappen tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Brown sluit toekomstige samenwerking met Verstappen niet uit

Alhoewel de Amerikaan momenteel meer dan tevreden is met zijn line-up in de Formule 1, zou hij in de toekomst graag eens de handen ineenslaan met Verstappen: "Het liefst zou ik Max als mijn teammaat hebben in het langeafstandsracen", klinkt het bij De Telegraaf. "Want hij heeft laatst op de Nordschleife onder een valse naam laten zien dat hij daar ook ontzettend snel is. Max is een fantastische coureur, hij is met een reden viervoudig wereldkampioen. Op dit moment werk ik met plezier samen met alle coureurs in het programma van McLaren. En met Max? Wie weet, ooit...

Gerelateerd