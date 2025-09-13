Colton Herta is de nieuwe testrijder van het kersverse Cadillac F1 Team. Het doel is uiteindelijk om een zitje bij de Amerikaanse formatie te bemachtigen. Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports wat Cadillac runt, laat weten waarom de eerdere interesse van Red Bull, McLaren en Sauber in Herta terecht is.

Herta heeft besloten de IndyCar Series te verlaten en de stap te zetten richting Europa. In de Formule 1-racen mag hij nog niet, omdat hij niet genoeg superlicentiepunten heeft - deze zijn dan ook niet gemakkelijk te verdienen in de IndyCar. Towriss deelt het plan dat Herta eerst een seizoen FIA Formule 2 gaat doen om de benodigde superlicentiepunten te behalen. Dan kan er gekeken worden naar een Cadillac F1-zitje voor 2027. De coureurs voor 2026 zijn de terugkerende Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Interesse Red Bull na Sauber-test

"Het was iets waar we een paar jaar geleden al naar keken, toen Michael en ik Sauber wilden kopen", begon Towriss bij de Off Track-podcast met James Hinchcliffe en Alexander Rossi. "Die deal ging op het laatste moment niet door, maar dat is wel waar Coltons avontuur is begonnen en waar hij veel potentie voor de Formule 1 begon te laten zien."

Antonio Giovinazzi en 2007-wereldkampioen Kimi Räikkönen reden in 2021 voor Sauber, wat toen bekend stond als Alfa Romeo. "[Herta] ging naar Zwitserland, stapte in de simulator en binnen een uur was hij sneller dan de twee Formule 1-coureurs die momenteel bij het team zaten", vervolgde Towriss. "Hij heeft dus een behoorlijk oeuvre opgebouwd waar niet iedereen in de Formule 1 van op de hoogte is, gezien de tests die hij al heeft gedaan, en wat later ook de interesse van Red Bull heeft gewekt." Herta testte voor McLaren en Red Bull wilde hem later tekenen in 2022 tekenen. Ook toen had hij echter niet genoeg superlicentiepunten en de FIA wilde geen uitzondering maken. Bij de energiedrankfabrikant kozen ze uiteindelijk voor Nyck de Vries.

