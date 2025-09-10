Ongrijpbare stuntpiloot die met F1-wagen over de snelweg rijdt na klopjacht van zes jaar opgepakt
De vermoedelijke bestuurder die met een Formule 1-auto jarenlang over de snelweg reed, is door de politie opgepakt in Tsjechië en in zijn racepak afgevoerd. Er kwam zelfs een politiehelikopter bij kijken.
Veel Formule 1-fans hebben het ongetwijfeld de afgelopen jaren wel eens voorbij zien komen: een man die in een rode Formule 1-wagen over de snelweg rijdt. Sinds 2019 plaatste de bestuurder video's van zijn capriolen op zijn eigen YouTube-kanaal, waarna de Tsjechische politie al snel begon te zoeken. De 51-jarige man, zo is inmiddels bekend, was de politie echter jaren lang letterlijk te snel af. Zes jaar lang wist hij de wetshandhaving uit handen te blijven, maar een recente tankbeurt met zijn Formule 1-auto werd zijn waterloo.
Recent werd de politiemacht getipt dat de man met zijn Formule 1-auto zou hebben getankt bij een lokale pomp. Meerdere politiewagens en een helikopter kwamen op de melding af, waarna hij bij zijn huis in het Tsjechische dorpje Buk werd aangetroffen. De man werd gevonden in zijn garage, nog zittend in zijn auto, waarna hij in zijn racepak werd afgevoerd. Hem staat nu een boete van duizenden Kronen en een rijverbod te wachten.
Aangepaste GP2-wagen
Het gaat waarschijnlijk niet om een daadwerkelijke Formule 1-auto, maar een aangepaste GP2-wagen. De bolide is logischerwijs niet legaal voor de openbare weg. Zo heeft de auto geen kenteken, geen lichten en geen richtingaanwijzers. Na zes jaar komt er zo een einde aan de klopjacht op deze ongrijpbare 'Formule 1-coureur.' Bekijk hieronder de beelden van de aanhouding.
