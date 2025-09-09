Wedstrijdleider brengt statement uit na safety car-blunder in FIA WEC in Austin
Het FIA World Endurance Championship (WEC) verreed afgelopen zondag de Lone Star Le Mans, een race van zes uur op het Circuit of the Americas. De wedstrijd moest in de openingsfase stilgelegd worden. Er was namelijk verwarring ontstaan over de stand na het eerste uur. Wedstrijdleider Eduardo Freitas is met een verklaring gekomen.
De Lone Star Le Mans was de zesde van acht ronden van het FIA WEC. De privé-Ferrari van AF Corse-trio Phil Hanson, Robert Kubica en Ye Yifei was vanaf de pole position begonnen. Het eerste uur werd vanwege harde regen alleen maar achter de safety car verreden. Om de Porsche bij te tanken, werd een tweede safety car ingezet. Deze kwam vervolgens weer de pitstraat in, maar hier was miscommunicatie over ontstaan. Een deel van het veld volgde de safety car naar binnen, maar andere auto's bleven buiten, omdat ze door de spray überhaupt niet zagen dat anderen de pitstraat in gingen. De auto's werden door elkaar gehusseld, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling was. Freitas riep op de rode vlaggen te zwaaien en de race lag een extra uur stil om de stand uit te vogelen. De FIA bracht een statement uit over de situatie.
Statement na miscommunicatie met safety cars
"Volgens onze normen had de safety car weinig brandstof, dus hebben we iets gedaan wat onderdeel is van onze procedures: de primaire safety car vervangen door de tweede safety car, zodat we op elk moment aan de race konden beginnen", aldus Freitas. "We stuurden de tweede safety car de baan op, ze wisselden van positie en de primaire safety car kwam de pits in. Nadat de safety car was bijgetankt, lieten we de tweede safety car weten dat we van positie zouden wisselen, net als de eerste keer, maar helaas begreep de tweede safety car ergens in de communicatie dat hij de pits in moest komen. Dit zorgde voor een complexe situatie, omdat het bericht dat de safety car de pits in zou komen niet via de radio aan de teams werd doorgegeven, en door het slechte zicht de auto's achterin het niet zagen."
Uiteindelijk werd er dus maar vier van de zes uur daadwerkelijk geracet. Matt Campbell, Kévin Estre en Laurens Vanthoor wonnen in Austin, Texas met de nummer-6 Porsche van Penske Motorsport. Ze versloegen de nummer-50 AF Corse-Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen. Peugeot pakte haar beste resultaat in het WEC van 2025 door als derde en vierde te eindigen. Stoffel Vandoorne stond op het podium samen met Loïc Duval en Malthe Jakobsen. Hanson, Kubica en Ye kwamen als zevende aan de finish en verloren punten op kampioenschapsleiders James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi die op P5 eindigden.
