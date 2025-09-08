Oscar Piastri had als tweede kunnen finishen tijdens de Grand Prix van Italië, maar besloot vlak voor het einde zijn positie af te staan aan Lando Norris. Het was een teamorder vanuit McLaren, waarvan de logica leek te ontbreken. Toch is Piastri niet boos, want hij begrijpt waarom het team dat gedaan heeft. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

