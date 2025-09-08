Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News
Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News
Oscar Piastri had als tweede kunnen finishen tijdens de Grand Prix van Italië, maar besloot vlak voor het einde zijn positie af te staan aan Lando Norris. Het was een teamorder vanuit McLaren, waarvan de logica leek te ontbreken. Toch is Piastri niet boos, want hij begrijpt waarom het team dat gedaan heeft. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Schorsing dreigt
Schorsing dreigt voor Formule 1-rookie na uitgedeelde straf in Monza
- 31 minuten geleden
Nürburgring Langstrecken-Serie
Max Verstappen debuteert aankomend weekend in NLS-races op Nürburgring Nordschleife
- 38 minuten geleden
Teamorders
Verstappen over teamorder McLaren op Monza: "Moest erom lachen en daar laat ik het bij"
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Verstappen glashelder over teamorder McLaren: 'Ik had daar nooit naar geluisterd'
- 1 uur geleden
- 2
GPFans Video
Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News
- 1 uur geleden
Christian Horner
Horner stuurde Whatsapp-berichtje naar Sky Sports na monsterzege Verstappen
- 1 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië
- Gisteren 18:59