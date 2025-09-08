close global

Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Spanish GP, 2025

Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News

Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News

Jan Bolscher

Oscar Piastri had als tweede kunnen finishen tijdens de Grand Prix van Italië, maar besloot vlak voor het einde zijn positie af te staan aan Lando Norris. Het was een teamorder vanuit McLaren, waarvan de logica leek te ontbreken. Toch is Piastri niet boos, want hij begrijpt waarom het team dat gedaan heeft. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Schorsing dreigt voor Formule 1-rookie na uitgedeelde straf in Monza
Schorsing dreigt

Schorsing dreigt voor Formule 1-rookie na uitgedeelde straf in Monza

  • 31 minuten geleden
Max Verstappen debuteert aankomend weekend in NLS-races op Nürburgring Nordschleife
Nürburgring Langstrecken-Serie

Max Verstappen debuteert aankomend weekend in NLS-races op Nürburgring Nordschleife

  • 38 minuten geleden
Verstappen over teamorder McLaren op Monza:
Teamorders

Verstappen over teamorder McLaren op Monza: "Moest erom lachen en daar laat ik het bij"

  • 1 uur geleden
Verstappen glashelder over teamorder McLaren: 'Ik had daar nooit naar geluisterd'
Max Verstappen

Verstappen glashelder over teamorder McLaren: 'Ik had daar nooit naar geluisterd'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News
GPFans Video

Piastri duidelijk over teamorder, Verstappen gelinkt aan MotoGP-team | GPFans News

  • 1 uur geleden
Horner stuurde Whatsapp-berichtje naar Sky Sports na monsterzege Verstappen
Christian Horner

Horner stuurde Whatsapp-berichtje naar Sky Sports na monsterzege Verstappen

  • 1 uur geleden
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen met overmacht gekozen in Italië

  • Gisteren 18:59

