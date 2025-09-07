Norris ontvangt boegeroep tijdens podiumceremonie na incident met Verstappen in Monza
Norris ontvangt boegeroep tijdens podiumceremonie na incident met Verstappen in Monza
Na de Grand Prix van Italië in Monza was het niet de zege van Max Verstappen of de teamorders bij McLaren, maar het incident tussen Verstappen en Lando Norris waar het meest over gesproken werd. De fans lieten na de race in Monza ook duidelijk horen tijdens de podiumceremonie aan welke kant ze stonden.
Verstappen begon vanaf P1 aan de race en kwam bij de start, zoals veel mensen hadden voorspeld, in de clinch te liggen met Norris. Norris werd door Verstappen helemaal naar rechts op het gras gedwongen en sneed vervolgens de eerste chicane af nadat hij zag dat hij deze niet ging halen. Norris noemde Verstappen een 'idioot' en de Nederlander gaf al snel de plek terug, waarna hij hem alsnog inhaalde en uiteindelijk een flink stuk weg zou rijden.
Norris vs Verstappen
Na de race stonden de twee coureurs op het podium in Monza, waar ook alle fans bij aanwezig waren. Het was duidelijk wat de fans vonden van het moment in de eerste bocht, want toen Norris op het podium kwam klonk er boegeroep. De fans stonden aan de kant van Verstappen en niet aan die van Norris, die zich bij in ieder geval de Italiaanse fans dus niet populair heeft gemaakt. De situatie rondom het 'krijgen' van P2 na teamorders richting Oscar Piastri zal hier ook niet bij meegeholpen hebben en eerder olie op het vuur hebben gegooid.
