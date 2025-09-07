close global

Norris, start, mclaren, monza

Stand WK: Verstappen loopt in op Norris en Piastri, Bortoleto en Albon stijgen

Stand WK: Verstappen loopt in op Norris en Piastri, Bortoleto en Albon stijgen

Lars Leeftink
Norris, start, mclaren, monza

Door de zege van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza is de Nederlander wat ingelopen in het kampioenschap bij de coureurs, waar Oscar Piastri en Lando Norris door hun podiumplek wel nog steeds stevig bovenaan staan.

Verstappen behield door Norris op het gras te dwingen en de bocht af te snijden bij de eerste bocht zijn eerste plaats, gaf die aan Norris (om een penalty te voorkomen) en haalde Norris vervolgens weer in om weg te rijden naar de zege. Hij liep in op Norris en Oscar Piastri in het kampioenschap, terwijl Norris dus door zijn P2 in is gelopen op Piastri. Verder loopt Charles Leclerc twee puntjes in op George Russell, is Alexander Albon nu naar P7 gegaan en heeft hij Andrea Kimi Antonelli ingehaald en is Gabriel Bortoleto ook wat plekken gestegen door vier punten te scoren.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten
1Oscar PiastriMcLaren F1 team324
2Lando NorrisMcLaren F1 team293
3Max VerstappenRed Bull Racing230
4George RussellMercedes AMG F1194
5Charles LeclercScuderia Ferrari163
6Lewis HamiltonScuderia Ferrari117
7Alexander AlbonWilliams Racing70
8Kimi AntonelliMercedes AMG F166
9Isack HadjarRacing Bulls38
10Nico HulkenbergStake F1 Team37
11Lance StrollAston Martin F1 Team32
12Fernando AlonsoAston Martin F1 Team30
13Esteban OconHaas F128
14Pierre GaslyAlpine F120
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Gabriel BortoletoStake F1 Team18
17Oliver BearmanHaas F116
18Carlos SainzWilliams Racing16
19Yuki TsunodaRed Bull Racing12
20Franco ColapintoAlpine F10
21Jack DoohanAlpine F10

