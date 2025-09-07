Door de zege van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza is de Nederlander wat ingelopen in het kampioenschap bij de coureurs, waar Oscar Piastri en Lando Norris door hun podiumplek wel nog steeds stevig bovenaan staan.

Verstappen behield door Norris op het gras te dwingen en de bocht af te snijden bij de eerste bocht zijn eerste plaats, gaf die aan Norris (om een penalty te voorkomen) en haalde Norris vervolgens weer in om weg te rijden naar de zege. Hij liep in op Norris en Oscar Piastri in het kampioenschap, terwijl Norris dus door zijn P2 in is gelopen op Piastri. Verder loopt Charles Leclerc twee puntjes in op George Russell, is Alexander Albon nu naar P7 gegaan en heeft hij Andrea Kimi Antonelli ingehaald en is Gabriel Bortoleto ook wat plekken gestegen door vier punten te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 324 2 Lando Norris McLaren F1 team 293 3 Max Verstappen Red Bull Racing 230 4 George Russell Mercedes AMG F1 194 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 163 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 117 7 Alexander Albon Williams Racing 70 8 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 66 9 Isack Hadjar Racing Bulls 38 10 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 11 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 32 12 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 30 13 Esteban Ocon Haas F1 28 14 Pierre Gasly Alpine F1 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 18 17 Oliver Bearman Haas F1 16 18 Carlos Sainz Williams Racing 16 19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

Gerelateerd