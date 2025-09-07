Startopstelling Grand Prix van Monza op de schop: FIA deelt meerdere straffen uit
Startopstelling Grand Prix van Monza op de schop: FIA deelt meerdere straffen uit
De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Monza bekendgemaakt. Doordat er meerdere straffen zijn uitgedeeld, zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.
Max Verstappen verraste op zaterdag vriend en vijand in de kwalificatie van zondag, door in de derde en laatste kwalificatiesessie een 1:18.792 op het bord te zetten. Daarmee legde hij niet alleen beslag op pole position voor de zestiende Formule 1-race van het seizoen, maar verbrak hij ook het baanrecord in Monza. Lando Norris vangt de race vanmiddag aan vanaf de tweede startplaats, gevolgd door Oscar Piastri, Charles Leclerc en George Russell.
Gridstraf Hamilton in Monza
De top tien wordt gecompleteerd door Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton. Hamilton kwalificeerde zich als vijfde voor de thuisrace van Ferrari, maar wordt voor de race vijf plaatsen naar achteren gezet. Tijdens de opwarmronden in Zandvoort ging de zevenvoudig wereldkampioen nauwelijks van zijn gas bij dubbele gele vlaggen, waarna de wedstrijdleiding besloot hard in te grijpen: vijf plaatsen gridstraf in Monza én twee strafpunten op zijn superlicentie.
Gasly en Hadjar starten vanuit de pitstraat in Grand Prix van Italië
Het rechter rijtje wordt aangevoerd door Oliver Bearman. Achter de Haas-coureur staan Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Franco Colapinto en Liam Lawson. Isack Hadjar en Pierre Gasly starten de race vanuit de pitstraat. Zij hebben beiden een volledig nieuwe motor in hun auto gekregen. Daarnaast hield Alpine zich niet aan parc fermé, door na afloop van de kwalificatie langer dan twee uur aan de auto door te werken.
