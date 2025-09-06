Fernando Alonso en Max Verstappen, die het buiten de baan goed met elkaar kunnen vinden, vonden elkaar ook op de vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Olav Mol ontdekte een slim trucje van de Nederlander en de Spanjaard.

Op beelden op social media is te zien hoe Verstappen op vrijdag in Monza eerst zelf profiteerde van de slipstream van Alonso (in de laatste bocht) en vervolgens de Spanjaard op het rechte stuk ook een slipstream gaf. Mol zag het ook. "Dat is niet voor het eerst. Fernando Alonso geeft eerst een tow aan Verstappen. Max zit in zijn snelle ronde. Daarna zet Alonso aan om zijn snelle ronde in te gaan." Verstappen heeft dit al vaker gedaan, met onder meer Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg en vaak ook met teamgenoten.

Mol ziet trucje Alonso en Verstappen

Mol vervolgt: "Normaal gesproken gaat elke coureur na start-finish aan de kant en van zijn gas. Je geeft niemand een tow. Wat doet Verstappen hier?", omschrijft hij de situatie terwijl de beelden worden getoond. "Let op: hij blaast lekker door en geeft Alonso het cadeautje terug. Pas vlak voor de remzone gaat hij aan de kant. Ik geef jou wat, en jij geeft mij wat. Het is echt niet zo dat ze dit 's ochtends bij de koffie bespreken. Dat is heel moeilijk. Ze weten wel dat als ze elkaar tegenkomen en het zo uitkomt, dat ze dit doen."

