Mol ontdekt slim trucje Verstappen en Alonso in Monza: 'Veel coureurs doen dat niet'
Mol ontdekt slim trucje Verstappen en Alonso in Monza: 'Veel coureurs doen dat niet'
Fernando Alonso en Max Verstappen, die het buiten de baan goed met elkaar kunnen vinden, vonden elkaar ook op de vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Olav Mol ontdekte een slim trucje van de Nederlander en de Spanjaard.
Op beelden op social media is te zien hoe Verstappen op vrijdag in Monza eerst zelf profiteerde van de slipstream van Alonso (in de laatste bocht) en vervolgens de Spanjaard op het rechte stuk ook een slipstream gaf. Mol zag het ook. "Dat is niet voor het eerst. Fernando Alonso geeft eerst een tow aan Verstappen. Max zit in zijn snelle ronde. Daarna zet Alonso aan om zijn snelle ronde in te gaan." Verstappen heeft dit al vaker gedaan, met onder meer Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg en vaak ook met teamgenoten.
Mol ziet trucje Alonso en Verstappen
Mol vervolgt: "Normaal gesproken gaat elke coureur na start-finish aan de kant en van zijn gas. Je geeft niemand een tow. Wat doet Verstappen hier?", omschrijft hij de situatie terwijl de beelden worden getoond. "Let op: hij blaast lekker door en geeft Alonso het cadeautje terug. Pas vlak voor de remzone gaat hij aan de kant. Ik geef jou wat, en jij geeft mij wat. Het is echt niet zo dat ze dit 's ochtends bij de koffie bespreken. Dat is heel moeilijk. Ze weten wel dat als ze elkaar tegenkomen en het zo uitkomt, dat ze dit doen."
Gerelateerd
Net binnen
Tifosi juicht voor Verstappen: Red Bull verslaat McLaren en Ferrari voor pole in Italië
- 37 minuten geleden
- 8
Norris grijpt naast pole position en moet Verstappen voor zich dulden
- 20 minuten geleden
Verstappen verslaat McLaren voor pole: 'Hebben nog wat aanpassingen gedaan'
- 28 minuten geleden
Domenicali wil niet meer auto's op de grid: 'Moeten Formule 1 financieel beschermen'
- 1 uur geleden
'Verstappen raadt Hadjar overstap naar Red Bull af'
- 1 uur geleden
- 3
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus