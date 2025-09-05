VIDEO | Jos Verstappen haalt snoeihard uit: "Wat een sukkel is dat" | GPFans News
Jos Verstappen heeft op socialmediaplatform X hard uitgehaald naar de vader van voormalig Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, die niet voor het eerst uit heeft gesproken dat zijn zoon niet eerlijk is behandeld bij de Oostenrijkse grootmacht.
