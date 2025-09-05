close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Voormalig engineer Verstappen oneens met "geschokte" Hamilton

Voormalig engineer Verstappen oneens met "geschokte" Hamilton

Jan Bolscher
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Lewis Hamilton heeft een straf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Italië in Monza, vanwege een incident tijdens de race in Zandvoort. De stewards keken hier na afloop van de race in Nederland al naar, en de Brit heeft inmiddels gereageerd op de beslissing.

Lewis Hamilton heeft zich tijdens de race in Zandvoort niet genoeg aan de dubbele gele vlaggen gehouden, en dat heeft de zevenvoudig wereldkampioen een straf opgeleverd. De Mercedes-coureur zou zijn snelheid met ongeveer 20 km/u hebben verlaagd, maar de stewards vonden dit niet voldoende. De straf van Hamilton, die eerst tien plaatsen zou zijn, werd uiteindelijk vijf plaatsen. Daarnaast kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie, maar deze hebben nog geen gevolgen.

Hamilton reageert op straf

De Ferrari-coureur reageerde geschokt op de beslissing: "pretty hardcore", zo noemde hij het onder andere. "Ik weet niet hoe de andere coureurs zich voelen over de beslissingen van de laatste race, maar ik was echt geschokt toen ik de straf zag", klonk het onder andere. Ondanks zijn teleurstelling heeft hij er naar eigen zeggen van geleerd en wil hij vooruit kijken. Calum Nicholas, een voormalig monteur van Max Verstappen, sprak Hamilton juist weer toe door te wijzen op het belang van veiligheid en prees hij het ingrijpen van de stewards. Hamilton zelf baalt vooral van de straf omdat het tijdens de thuisrace van Ferrari is: "Ik ben verdrietig voor het team", zo vertelde hij. "We wilden punten scoren en ik voelde dat ik de snelheid had om vooruitgang te boeken."

Vooruitgang

Toch kijkt de Brit ondanks de teleurstelling positief terug op zijn race en hoe hij zich voelde: "Ik voelde veel positieve dingen en maakte vooruitgang, dus het is pijnlijk om met niets weg te gaan", aldus Hamilton. Het incident en de daaropvolgende straf hebben een duidelijke impact gehad, maar de Brit is vastberaden om zijn performance te verbeteren.

Gerelateerd

Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race
Volle kalender

Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race

  • Gisteren 14:30
  • 1
Dutch Grand Prix 2026 sluit af met show van Martin Garrix
Martin Garrix

Dutch Grand Prix 2026 sluit af met show van Martin Garrix

  • Gisteren 09:30
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix Italië: sessie begonnen in droog weer

  • 1 uur geleden
Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2
Richard Verschoor

Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2

  • 26 minuten geleden
Voormalig engineer Verstappen oneens met
Hamilton Gridstraf

Voormalig engineer Verstappen oneens met "geschokte" Hamilton

  • 50 minuten geleden
Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek:
Max Verstappen

Verstappen neemt Antonelli in bescherming na kritiek: "Herken mezelf in hem"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1
George Russell

Wolff wijst naar hydraulisch probleem bij Russell in VT1

  • 1 uur geleden
Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor
Motorwisselingen in Monza

Verstappen en vijf andere coureurs beginnen in Monza aan vierde motor

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x