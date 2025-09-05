Lewis Hamilton heeft een straf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Italië in Monza, vanwege een incident tijdens de race in Zandvoort. De stewards keken hier na afloop van de race in Nederland al naar, en de Brit heeft inmiddels gereageerd op de beslissing.

Lewis Hamilton heeft zich tijdens de race in Zandvoort niet genoeg aan de dubbele gele vlaggen gehouden, en dat heeft de zevenvoudig wereldkampioen een straf opgeleverd. De Mercedes-coureur zou zijn snelheid met ongeveer 20 km/u hebben verlaagd, maar de stewards vonden dit niet voldoende. De straf van Hamilton, die eerst tien plaatsen zou zijn, werd uiteindelijk vijf plaatsen. Daarnaast kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie, maar deze hebben nog geen gevolgen.

Hamilton reageert op straf

De Ferrari-coureur reageerde geschokt op de beslissing: "pretty hardcore", zo noemde hij het onder andere. "Ik weet niet hoe de andere coureurs zich voelen over de beslissingen van de laatste race, maar ik was echt geschokt toen ik de straf zag", klonk het onder andere. Ondanks zijn teleurstelling heeft hij er naar eigen zeggen van geleerd en wil hij vooruit kijken. Calum Nicholas, een voormalig monteur van Max Verstappen, sprak Hamilton juist weer toe door te wijzen op het belang van veiligheid en prees hij het ingrijpen van de stewards. Hamilton zelf baalt vooral van de straf omdat het tijdens de thuisrace van Ferrari is: "Ik ben verdrietig voor het team", zo vertelde hij. "We wilden punten scoren en ik voelde dat ik de snelheid had om vooruitgang te boeken."

Vooruitgang

Toch kijkt de Brit ondanks de teleurstelling positief terug op zijn race en hoe hij zich voelde: "Ik voelde veel positieve dingen en maakte vooruitgang, dus het is pijnlijk om met niets weg te gaan", aldus Hamilton. Het incident en de daaropvolgende straf hebben een duidelijke impact gehad, maar de Brit is vastberaden om zijn performance te verbeteren.

