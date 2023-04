Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 15:55 - Laatste update: 16:20

Formule 1-coureurs krijgen anno 2023 een hoop op hun bordje en zijn tegenwoordig meer dan alleen racers. Alle druk die komt kijken bij topcoureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen zorgt voor een hoop werk. George Russell vertelt dat ook zijn leven de afgelopen tijd flink veranderd is en doet daarbij een onthulling.

Russell kreeg na drie jaar bij Williams begin 2022 eindelijk de kans om zijn kwaliteiten te tonen voor het team van Mercedes, dat inmiddels afscheid had genomen van Valtteri Bottas. De Britse jongeling begon - ondanks de mindere W13 - helemaal niet slecht voor het Duitse team en met name in de eerste helft van het seizoen was hij met enige regelmaat de baas over Hamilton. Met de resultaten uit de eerste seizoenshelft in de achterzak wist Russell uiteindelijk zijn oudere teamgenoot te verslaan in het wereldkampioenschap. Ook in 2023 doet hij het vooralsnog meer dan prima.

Artikel gaat verder onder video

Hulp van omgeving

Na zijn overgang naar de Zilverpijlen is de Britse coureur natuurlijk veel meer in de spotlights komen te staan dan hij bijvoorbeeld bij Williams stond. Russell vertelt openlijk hoe het in zijn werk gaat om mentaal om te gaan met de druk die bij het racen voor een topteam komt kijken. "Ik spreek veel met mijn vrienden. Mijn vriendin is enorm ondersteunend en ook mijn trainer Aleix Casanovas is erg belangrijk. Dingen die je nu zegt, worden veel sneller door de media opgepakt. De perceptie van mensen over jou verandert ook. Het is dus zaak om daarmee leren om te gaan, want dat is niet gemakkelijk", vertelt hij tegenover Squire Mile.

Russell loopt bij psycholoog

De Brit gaat in op de rol van social media. "Veel van ons leven op social media, wat een enorm giftige plek kan zijn. Vooral in de Formule 1-sfeer. Voor mij is het belangrijk om daar goed mee leren om te gaan en de uitdagingen te herkennen waar jongvolwassenen en tieners mee te maken krijgen op school door social media. Het is erg lastig. Dit soort problemen worden alleen maar groter." Vervolgens doet Russell een onthulling: "Eerlijk gezegd is de persoon die mij het meest helpt mijn psycholoog. Hij weet wat hij moet vragen en hoe hij moet reageren op bepaalde dingen want hij is een professional", besluit hij.