Max Verstappen in Zandvoort

Verstappen hekelt nieuw idee in F1: 'Inkorten races en meer sprintraces niet de oplossing'

Lars Leeftink
Max Verstappen is niet blij met het idee van F1 CEO Stefano Domenicali om races in de koningsklasse wellicht in te korten en meer sprintraces toe te voegen. De Nederlander denkt niet dat dit de weg is die F1 op moet gaan.

Verstappen stelt tegenover Motorsport.com dat hij kortere races en meer sprintraces niet ziet zitten. "Nee, ik ben daar niet voor. Jullie weten natuurlijk allemaal al wel hoe ik over sprintraces denk en de lengte van de hoofdraces lijkt me ook prima zoals die nu is. Soms duren onze races anderhalf uur en soms gaat het meer richting de twee uur. In andere sporten heb je soms ook een geweldige wedstrijd, en soms is het zo saai dat je in slaap valt. Dat is gewoon hoe sport werkt. Je kunt het ook niet iedere keer interessant maken. Als het altijd maar spektakel zou zijn, dan wordt dat ook weer saai. Dan weet je vooraf namelijk al dat er veel gaat veranderen en dat is misschien niet altijd wat je wilt zien. Het moet wel een verrassing blijven als kijker: soms kan iets verrassend spectaculair zijn en soms juist verrassend saai."

Verstappen ziet veel spanning in F1

Voor het gevoel is het seizoen in F1 in 2025 niet spannend, omdat McLaren zo domineert met twee coureurs. Volgens Verstappen valt het, buiten McLaren, best mee en zitten veel teams dichter in de buurt van elkaar. "Ik ben in dat opzicht misschien iets traditioneler dan anderen. Het is in mijn optiek belangrijker dat alle teams dicht bij elkaar zitten, aangezien je dan vanzelf betere races krijgt. Als je McLaren even wegdenkt, dan is het dit seizoen helemaal nog niet zo verkeerd."

Inhalen volgens Verstappen nog steeds een probleem

Verstappen ziet echter nog steeds een probleem in F1: inhalen is met de huidige auto's nog steeds heel lastig en soms zelfs onmogelijk op veel circuits. "Het is alleen wel een probleem dat volgen met deze auto's weer wat lastiger wordt. Daardoor kom je makkelijk vast te zitten in een DRS-trein, of wat dan ook." Oftewel: er rijden meer auto's in de buurt van elkaar, maar aanvallen is vervolgens amper mogelijk. Daar gaat vanaf 2026 wel wat verandering in komen, maar het is nog maar de vraag of het genoeg gaat zijn.

