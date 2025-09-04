Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat de tijd begint te dringen voor Yuki Tsunoda. De Japanner heeft zijn RB21 de afgelopen races weliswaar uit de bandenstapels weten te houden en in Zandvoort punten gepakt, maar Red Bull Racing wil eerst september en oktober afwachten voordat er een knoop wordt doorgehakt over de line-up voor komend jaar.

Op de achtergrond klinkt steeds nadrukkelijker de naam van Isack Hadjar als mogelijke opvolger. De Franse coureur pakte in Zandvoort zijn eerste podiumplaats uit zijn nog prille Formule 1-carrière. Marko wil niet te hard van stapel lopen, al noemde hij Hadjar wel een bijzonder talent. Voorlopig zit Tsunoda echter nog altijd naast Max Verstappen bij Red Bull en heeft hij zo’n twee maanden de tijd om de leiding van het team te overtuigen.

Artikel gaat verder onder video

Deadline Tsunoda rond september of oktober

Tegenover Sky Sports Deutschland wees Marko op de deadline voor Tsunoda: “We hebben de opties verlengd, of beter gezegd: de coureurs hebben ze samen met ons verlengd. Rond september of oktober, we willen nog een paar races afwachten, en dan nemen we de beslissingen.” Daarbij speelt ook de mogelijke promotie van Arvid Lindblad een rol. De Formule 2-coureur maakte in Silverstone zijn eerste meters in de RB21, en Red Bull lijkt van plan hem in 2026 te laten debuteren.

Tsunoda geeft niet op

Tsunoda liet tegenover PlanetF1 weten dat hij Marko graag wil overtuigen dat hij ook in 2026 het tweede zitje bij Red Bull verdient. “Voorlopig begrijp ik dat hij wil dat ik prestaties laat zien. Ik denk dat in de laatste twee races, eigenlijk sinds ik updates heb gekregen, er erkenning is gekomen voor die prestaties. Er is eigenlijk een enorm verschil vergeleken met daarvoor,” aldus de Japanner, die benadrukt dat de upgrades hem hebben geholpen.

Red Bull, Racing Bulls of exit F1?

Daarnaast wil hij zich niet te veel bezighouden met zaken buiten het racen: “Als ik het goed begrijp, wacht hij nog even om te bepalen wat het beste is voor Red Bull. En ik denk: laten we afwachten, ook voor Racing Bulls of hoe dan ook. Ze presteren momenteel vrij goed. En het is een team waar ik al lange tijd deel van uitmaak. Dus mijn hoofddoel is uiteraard nog steeds om bij Red Bull te blijven. Maar we zullen zien.”

Gerelateerd