Mercedes introduceerde gedurende het F1-seizoen meerdere upgrades, maar deze konden beter downgrades genoemd worden. De Zilverpijlen zakten namelijk een beetje terug in de pikorde en bevinden zich nu achter Ferrari in het constructeurskampioenschap. Toto Wolff liet zich ontevreden uit over hoe zijn team de wagen verder had ontwikkeld.

George Russell en Kimi Antonelli kregen voor de Grand Prix van Spanje een nieuwe voorvleugel vanwege de technical directive die ingreep op het 'flexen'. De voorvleugel heeft naast andere upgrades ervoor gezorgd dat de Mercedes minder stabiel is. "Het feit is dat anderen er beter toe in staat zijn geweest om de auto's meer in balans te krijgen", legde trackside engineering director Andrew Shovlin uit. De achterwielophanging was bij de W16 op de schop gegaan, maar dat werkte juist averechts. Van de voorvleugel mogen ze geen oudere specificatie gebruiken, omdat deze volgens de technische reglementen nu illegaal is, maar de ophanging lijkt wel in de prullenbak te zijn gegaan.

Wolff had hogere verwachtingen

Wolff ziet verbetering in de pace van de Mercedes sinds de oude achterwielophanging gebruikt wordt. Ze zijn teruggegaan naar een specificatie van vóór de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. De teambaas bekritiseert Mercedes. Hij had hogere verwachtingen van zijn engineers.

"We hebben de auto herbouwd naar hoe die was voor Imola en dat heeft het beter gemaakt", zo werd Wolff door Auto Motor und Sport geciteerd. "Het mag niet gebeuren dat een upgrade op zo'n manier alles kan verpesten. Met alle slimme mensen die we in het team hebben, alle simulaties en alle infrastructuur die we hebben, verwacht je niet dat je zo in de war wordt gebracht door de architectuur van de auto. We probeerden één probleem op te lossen, maar maakten daardoor iets anders veel erger. Dat is nu opgelost."

Russell zou de oude achterwielophanging al in Hongarije hebben gekregen en kwam toen op het podium terecht, voordat hij vierde werd op Zandvoort tijdens de Dutch Grand Prix. Antonelli heeft de oude achterwielophanging sinds vorige week. Hij kwam als zesde aan de finish, wat zijn beste resultaat zou zijn geweest sinds Canada, maar werd vanwege straffen voor de crash met Charles Leclerc en het te hard rijden in de pits teruggezet naar P16.

