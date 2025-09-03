VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap
VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap
Welkom bij GPFans recap. De serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen. En we beginnen met Max Verstappen, want hij zal tijdens de Grand Prix van Italië met een nieuwe motor in actie komen.
Gerelateerd
Net binnen
Mick Schumacher
'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'
- 48 minuten geleden
Mark Webber
Piastri bedankt manager Webber na Dutch GP: "Bereidde me voor op hoe zwaar het zou worden"
- 1 uur geleden
- 1
Colton Herta
Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2
- 2 uur geleden
GT World Challenge
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 uur geleden
VIDEO
VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap
- 3 uur geleden
- 2
Formule 1-format
F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races
- Vandaag 15:48
- 4
Veel gelezen
200.000+ views
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
75.000+ views
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
75.000+ views
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus