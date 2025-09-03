close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap

VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Welkom bij GPFans recap. De serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen. En we beginnen met Max Verstappen, want hij zal tijdens de Grand Prix van Italië met een nieuwe motor in actie komen.

Gerelateerd

Italië

Net binnen

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'
Mick Schumacher

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'

  • 48 minuten geleden
Piastri bedankt manager Webber na Dutch GP:
Mark Webber

Piastri bedankt manager Webber na Dutch GP: "Bereidde me voor op hoe zwaar het zou worden"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2
Colton Herta

Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2

  • 2 uur geleden
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
GT World Challenge

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 uur geleden
VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
  • 2
 F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races
Formule 1-format

F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races

  • Vandaag 15:48
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x